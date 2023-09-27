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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: متابعة وزير المالية الدائمة وراء مشروعات التطوير والميكنة في المصلحة

خلال جولة رئيس مصلحة
خلال جولة رئيس مصلحة الضرائب

استكمل الدكتور فايز الضباعني رئيس  مصلحة الضرائب المصرية ،الجولات التفقدية التي يقوم بها خلال هذا الأسبوع ،  من خلال زيارته لمنطقة شمال الجيزة  والمأموريات التابعة لها ، وذلك لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطة التطوير والنشر بكافة المراكز والمناطق والمأموريات التنفيذية 

رافقه في هذه الجولة كلا من الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة ،  ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة ، وسمر عبد المنعم رئيس القطاع المالي والإداري ، ورئيس منطقة شمال الجيزة ورؤساء المأموريات التابعة للمنطقة  ، ومديري العموم.

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 وأكد " الدكتور فايز الضباعني " خلال الجولة على  الدعم الكامل من الدكتور محمد معيط وزير المالية لاستكمال خطة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية ، لافتا إلى أنه لولا متابعة وزير المالية لكافة الملفات الضريبية ولخطة تطوير المصلحة؛ لما استطعنا الوصول إلى ما تم إنجازه من مشروعات تطوير وميكنة في المصلحة حتى الآن .

ووجه خلال الجولة بضرورة قيام رئيس كل منطقة بوضع خطة الحصر على الطبيعة، على أن يتم تنفيذ حملة أسبوعيا وإعداد تقرير عما أسفرت عنه من نتائج، مؤكدا متابعة وزير المالية لملف الحصر والذي  لا يقل أهمية عن ملف الحصيلة الضريبية.

كما وجه الدكتور فايز الضباعني بتنفيذ حملات متنقلة لحصر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتوعية وحصر المجتمع الضريبي من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأوضح أنه يتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون (152 ) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية ،والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوضح " الدكتور فايز الضباعني "  أن المصلحة تقدم كامل الدعم لمساعدة الممولين في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وحريصة على توفير عاملين مدربين بكل مأمورية لمساعدة الممولين فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، مؤكدا أن خطوات الميكنة التي اتخذتها مصلحة الضرائب أدت إلى تخفيف الضغط ليس فقط على الممولين ولكن أيضًا على العاملين وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة تساعد الموظف على التركيز في عمله الأساسي.

وقال"  رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  إنه عند تطبيق أي من الأنظمة الجديدة لتحسين بيئة العمل نواجه عدد من التحديات والصعوبات ولكن مع دوران دولاب العمل وبحث ومناقشة تلك المشكلات يتم تداركها بشكل سريع.

وخلال الجولة قام " الدكتور فايز الضباعني " بالمرور على مختلف الإدارات مثل الدين والشؤون القانونية ، والحاسب الآلي،  والتخطيط والشؤون المالية والإدارية، ولجان الطعن، ووحدة الاستيفاءات بالمنطقة ، وحرص على الحوار مع العاملين وخاصة المعينين الجدد من الشباب ، محفزا إياهم ومرحبا بهم.

وأكد أهمية وجودهم داخل المصلحة كدماء جديدة محملة بالطاقة تبث النشاط والحركة في جسد المصلحة ، هذا مع الاستماع إلى كافة المعوقات التي تواجه العاملين أثناء العمل، مشددا على أنه كمسئول ومعه قيادات مصلحة الضرائب المصرية فإنه يقع على عاتقهم مسئولية توفير ظروف عمل ملائمة للممولين الذين يحرصون على أداء حق الدولة و للعاملين كي يؤدوا عملهم على الوجه الاكمل.

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