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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 421 محضرا تموينيا وإعدام أغذية ولحوم غير صالحة بالمنوفية

صدى البلد

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ، تمكنت من تحرير (421) محضر تموينى خلال حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

 وتنوعت تلك المخالفات ما بين (192) محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير (229)  محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

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و أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين  أن الحملات تضمنت تحرير محضرين جنح ببركة السبع  ، الأول ضد صاحب ثلاجة لتجارة وحفظ اللحوم والأسماك المجمدة  بحوزته ما يقرب من طن ونصف سمك هارتنج بدون مستندات مجهول المصدر ، والثانى ضد صاحب محل أدخنة وسجائر لحيازته وعرضه للبيع سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضرين بمنوف وبركة السبع  ضد أصحاب معارض لبيع الحلويات  لحوزتهم (750) كجم حلويات جافة بدون مستندات مجهول المصدر ، وفى شبين الكوم تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته (5) طن دقيق فاخر وما يقرب من 4,5 طن سمن نباتي بدون مستندات مجهول المصدر بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء .


وفي سياق متصل ، شنت رئاسة مدينة سرس الليان حملة تفتيشية موسعة للمرور على المطاعم والسوبر ماركت ومحلات الجزارة بنطاق المدينة بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري والصحة والبيئة أسفرت عن ضبط وإعدام 40 كجم لحوم وأغذية غير صالحة للأستخدام الأدمي وتحرير 67 محضر إنذار بيئي وصحة وتموين والسير في إجراءات التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التموين والتجارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة مديرية التموين والتجارة الداخلية مشروعات الخطة الإستثمارية

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