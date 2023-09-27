رئيس جامعة العريش: السيسي أكد على طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بجامعة قناة السويس على ضرورة طرح الأفكار العلمية؛ لمواجهة التحديات.

كما ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على أهمية أن يكون مسار التعلم بالجامعات ملبيًا لمتطلبات سوق العمل؛ وذلك لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الخريجين.

رؤية مصر 2030:



وأشاد رئيس جامعة العريش بالطفرة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم الجامعات؛ لتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة؛ لتحقيق رؤية مصر 2030، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى يضع ملف التعليم والطلاب والبحث العلمي على رأس أولوياته، وظهر ذلك جليًا في التطوير الكبيرة الذي شهده قطاع التعليم العالي في السنوات الأخيرة، وخاصة إنشاء الجامعة الأهلية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على مستوى التصنيفات العالمية المتعددة.



وشهدت الفعاليات تكريم السيد رئيس الجمهورية للخريجة فايزة حسام حمدي إبراهيم؛ لحصولها على المركز الأول على قطاع كليات العلوم بالجمهورية دفعة ٢٠٢٣ قسم الميكروبيولوجي، بكلية العلوم، جامعة العريش.

