عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش: السيسي أكد على طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات

تكريم الفائزة الاولي
تكريم الفائزة الاولي بجامعة العريش

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش،  شمال سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال اجتماعه  بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بجامعة قناة السويس   على ضرورة طرح الأفكار العلمية؛ لمواجهة التحديات.

 

كما ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي؛  جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على أهمية أن يكون مسار التعلم بالجامعات ملبيًا لمتطلبات سوق العمل؛ وذلك لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الخريجين.

 

رؤية مصر 2030:


وأشاد رئيس جامعة العريش بالطفرة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل  اهتمام القيادة السياسية بدعم الجامعات؛  لتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة؛  لتحقيق رؤية مصر 2030،  تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى يضع ملف التعليم والطلاب والبحث العلمي على رأس أولوياته، وظهر ذلك جليًا في التطوير الكبيرة الذي شهده قطاع التعليم العالي في السنوات الأخيرة، وخاصة إنشاء الجامعة الأهلية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على مستوى التصنيفات العالمية المتعددة.


وشهدت الفعاليات تكريم السيد رئيس الجمهورية للخريجة فايزة حسام حمدي إبراهيم؛ لحصولها على المركز الأول على قطاع كليات العلوم بالجمهورية دفعة ٢٠٢٣ قسم الميكروبيولوجي، بكلية العلوم،  جامعة العريش.
 

txt

محافظ شمال سيناء يتفقد طريق الفاتح بالعريش

العريش السيسي المجلس الجامعات الأفكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

شغلت البنات بـ500 جنيه.. حكم رادع لـ هنادي قوادة بولاق الدكرور

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

ترشيحاتنا

مشاجرة بين صاحب محل وعاطل تنتهى بوفاة الأول في الإسكندرية

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

مصر بتعلم ولادها| محو أمية أكثر من 5 ملايين مواطن في عهد السيسي

حضانة الزمالك وغرامة كهربا وركلة جزاء المقاولون| فاروق جعفر يكشف المستور

بعد قرار ماكرون .. أول تعليق من السفير الفرنسي بعد مغادرة النيجر

حبس سائق أطلق الرصاص على خطيبته السابقة بالقاهرة لرفضها العودة إليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

فيديو

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ