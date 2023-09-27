آيسر تعلن عن لاب توب جديد للـ Gaming بمعالج i7  من الجيل الـ 13

أطلقت شركة آيسر Acer جهاز الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب من الفئة الاقتصادية Nitro V في الهند بأحدث معالجات من إنتل Intel من الجيل الـ 13 ومع وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX4050، والآن تطلق نفس سلسلة اللاب توب في أسواق عالمية أخرى أيضًا. إليك تفاصيل الجهاز في السطور التالية.

مواصفات ايسر نيترو V 15

يوفر جهاز Acer Nitro V 15 شاشة نوع FHD IPS مقاس 15.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ووقت استجابة سريع يبلغ 3 مللي ثانية. يتميز الجهاز بنسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 82% لتجربة مشاهدة مميزة خاصة مع المواد الترفيهية ووقت الألعاب.

تحت الغطاء، تم تجهيز آيسر نيترو بمعالجات Intel Core i7 من الجيل الثالث عشر، بينما يتم تشغيل الرسوميات بواسطة وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 4050 المخصصة للكمبيوتر المحمول، جنيا إلى جنب مع 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5. بالنسبة للتخزين، يمكنك اختيار ما يصل إلى 2 تيرابايت من وحدة تخزين الحالة الصلبة M.2 PCIe، مما يضمن أوقات تحميل سريعة للغاية.

Acer Nitro V 15

فيما يتعلق بإمكانات الصوت ومدى نقاءه، فهو يشتمل على تقنية DTS:X Ultra ويوفر أوضاع صوت متنوعة مصممة لأنواع مختلفة من أنماط الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة أيسر بتضمين تقنيات Acer Purified View وAcer Purified Voice لتحسين مكالمات الفيديو.

يتميز جهاز Acer Nitro V 15 بنظام تبريد مزود بمراوح مزدوجة، مما يمنع ارتفاع درجة الحرارة أثناء حالات الاستخدام المكثف والساعات الطويلة وهي أكبر مشكلة في أجهزة اللاب توب بشكل عام، تتضمن خيارات الاتصال Wi-Fi 6 ومنفذ Thunderbolt 4.

Acer Nitro V 15

السعر والتوافر

سيتم إطلاق Acer Nitro V 15 في أمريكا الشمالية في أكتوبر، بينما يبدأ التوفر في أوروبا في سبتمبر، و إليك التكوينات المختلفة مع سعر كل منها.

Nitro V 15: التكوين: معالج i5، ورسومات RTX 2050، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وتخزين 512 جيجابايت. السعر: 699.99 دولارًا أمريكيًا

Nitro V 15: التكوين: معالج i5، ورسومات RTX 2050، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت. السعر: 749.99 دولارًا أمريكيًا

Nitro V 15: التكوين: معالج i5، ورسومات RTX 3050، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وتخزين 512 جيجابايت. السعر: 769.99 دولارًا أمريكيًا

Nitro V 15: التكوين: معالج i5، ورسومات RTX 4050، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت. السعر: 849.99 دولارًا أمريكيًا

Nitro V 15: التكوين: معالج i7، ورسومات RTX 4050، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت، وتخزين 512 جيجابايت. السعر: 999.99 دولارًا أمريكيًا

Nitro V 15: التكوين: معالج i7، ورسومات RTX 4050، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت، وتخزين 1 تيرابايت. السعر: 999.99 دولارًا أمريكيًا.