تسريب كل مواصفات التابلت القادم من OnePlus طراز Pad Go

تخطط "وان بلس" الكشف عن تابلت OnePlus Pad Go في 6 أكتوبر في الهند، و تكشف الصفحات الدعائية للجهاز اللوحي على Amazon وFlipkart تدريجيًا المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي.

كشف تسرب جديد ظهر على منصة إكس X (تويتر سابقًا) للتدوينات القصيرة عن جميع التفاصيل الرئيسية حول مجموعة الشرائح المستخدمة والبطارية والكاميرات الخاصة بالجهاز والتي لم تكن معروفة من قبل. فيما يلي نظرة عن كثب على وان بلس باد جو

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مواصفات OnePlus Pad Go (تسريات)

وفقًا لأحد المسربين المشهورين الذين يستخدمون اسم الحساب OneNormalUsername على X، فإن OnePlus Pad Go لديه رقمين للطراز، وهما OPD2305 وOPD2304. ويقال أن هذه مرتبطة بإصدارات Wi-Fi فقط والإصدارات الخلوية للجهاز.

يزعم التسريب أنه سيكون هناك تكوين واحد يوفر 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من تخزين UFS 2.2. هناك احتمال أن تعلن الشركة عن إصدار آخر بسعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت. يأتي التابلت مزودًا بمعالج من ميدياتك مجموعة شرائح Helio G99 (رقم طراز MT6789).

يحزم الجهاز اللوحي من وان بلس بطارية تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة، ومن الملفت للنظر أن جهاز Galaxy Tab A9، من سامسونج الذي من المتوقع أن يظهر لأول مرة في نفس الوقت تقريبًا في الهند، يُقال أيضًا أنه مزود بنفس الشريحة.

سيدعم OnePlus Pad Go الشحن عبر كابل USB-C، والذي سيوفر معيار USB 2.0. في المقدمة، سيحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وستحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل.

أكدت "وان بلس" بالفعل أن جهاز OnePlus Pad Go سيحتوي على شاشة LCD مقاس 11.35 بوصة تدعم دقة 2.4K ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 7:5. وسيحتوي أيضًا على أربعة مكبرات صوت مع دعم Dolby Atmos. من المتوقع أيضًا أن يأتي الجهاز مزودًا بنظام تشغيل أندرويد 13 المستند على واجهة مستخدم OxygenOS 13.2. ويقال أيضًا أنه يتميز بفتحة بطاقة microSD لمساحة تخزين إضافي.