عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب كل مواصفات التابلت القادم من OnePlus طراز Pad Go

OnePlus
OnePlus

تخطط "وان بلس" الكشف عن تابلت  OnePlus Pad Go  في 6 أكتوبر في الهند، و تكشف الصفحات الدعائية للجهاز اللوحي على Amazon وFlipkart تدريجيًا المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي. 

كشف تسرب جديد ظهر على منصة إكس X (تويتر سابقًا) للتدوينات القصيرة عن جميع التفاصيل الرئيسية حول مجموعة الشرائح المستخدمة والبطارية والكاميرات الخاصة بالجهاز والتي لم تكن معروفة من قبل. فيما يلي نظرة عن كثب على  وان بلس  باد جو

OnePlus 

مواصفات OnePlus Pad Go (تسريات)

وفقًا لأحد المسربين المشهورين الذين يستخدمون اسم الحساب OneNormalUsername على X، فإن OnePlus Pad Go لديه رقمين للطراز، وهما OPD2305 وOPD2304. ويقال أن هذه مرتبطة بإصدارات Wi-Fi فقط والإصدارات الخلوية للجهاز.

يزعم التسريب أنه سيكون هناك تكوين واحد يوفر 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من تخزين UFS 2.2. هناك احتمال أن تعلن الشركة عن إصدار آخر بسعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت. يأتي التابلت مزودًا بمعالج من ميدياتك مجموعة شرائح Helio G99 (رقم طراز MT6789).

يحزم الجهاز اللوحي من وان بلس بطارية تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة، ومن الملفت للنظر  أن جهاز Galaxy Tab A9، من سامسونج الذي من المتوقع أن يظهر لأول مرة في نفس الوقت تقريبًا في الهند، يُقال أيضًا أنه مزود بنفس الشريحة.

سيدعم OnePlus Pad Go الشحن عبر كابل USB-C، والذي سيوفر معيار USB 2.0. في المقدمة، سيحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وستحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل.

وان بلس تستعد لإطلاق OnePlus Ace 3 بمواصفات جبارة

وان بلس تتحدى بتابلت OnePlus Pad Go الأرخص

أكدت "وان بلس" بالفعل أن جهاز OnePlus Pad Go سيحتوي على شاشة LCD مقاس 11.35 بوصة تدعم دقة 2.4K ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 7:5. وسيحتوي أيضًا على أربعة مكبرات صوت مع دعم Dolby Atmos. من المتوقع أيضًا أن يأتي الجهاز مزودًا بنظام تشغيل أندرويد 13 المستند على واجهة مستخدم OxygenOS 13.2. ويقال أيضًا أنه يتميز بفتحة بطاقة microSD لمساحة تخزين إضافي.

OnePlus التابلت OnePlus Pad Go Amazon أكس تويتر ميدياتك وان بلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

صراع الديناصورات.. 500 شركة للهواتف المحمولة خرجت من السوق خلال 7 سنوات

تسريب جديد يكشف سعر موبايل سامسونج Galaxy S23 FE

بخطوات بسيطة.. إزاي تنظم بريدك الوارد في الـ Gmail

تختار مين| مقارنة بين ساعة Apple Watch Ultra 2 و سامسونج Galaxy Watch 6 Classic

بطارية تدوم 11 ساعة.. هواوي تكشف عن نظارتها الذكية Eyewear 2

ساعة Pixel Watch 2 هدية.. مفاجأة جوجل لمشتري موبايل بيكسل 8

هارموني HarmonyOS 4.0 يصل إلى أكثر من 60 مليون جهاز هواوي

جوجل تقدم 7 سنوات من الترقيات البرامجية والتحديثات الأمنية لـ Pixel 8

ترشيحاتنا

مرتفع جوي.. الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرة جوية

مكنتش أتخيّله أبدًا| سيد عبد الحفيظ يكشف سرًا في سبب رحيله عن الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ودور حسام غالي

مفاجأة صادمة.. الكونجرس الأمريكي يكشف عن تلقي بايدن أموالا من الصين

رسائل تهديد وسيارة مشتعلة وخطوبة مرفوضة.. أسرار جديدة في جريمة جامعة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تظهر آثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق

أثناء رقصة السلو.. مكان تسبب في نجاة الكثيرين من كارثة زفاف نينوي بالعراق|صور

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ