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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 4 مُتهمين بالاتجار في الهيروين بالمعادي

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 4 اشخاص لاتهامهما بالاتجار في الهيروين بمنطقة المعادي لدور أكتوبر.

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وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.ج ومحمد.ر وطه.م ومحمد.ف، قيامهم بحيازة وإحراز بقصد الإتجار جوهر الهيروين بغير الأحوال المُصرح بها قانوناً  .

وكشف أمر الإحالة الصادر من جهات التحقيق في قضية النيابة العامة المقيدة لسنة 2022 جنايات المعادي وكلي جنايات جنوب القاهرة أن المتهمين أحرزوا بقصد الإتجار جوهر الهيروين بغير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد واحد واثنان وسبعة (الفقرة الأولى)، و34 من الفقرة الأولى بند أ، والفقرة الثانية بند 6، و42 الفقرة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997، بالمواد 95 و111 الفقرة الأولى والفقرة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

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