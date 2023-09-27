بيشحن في دقايق.. شاومي تطرح Xiaomi 13T Pro عالميا

أطلقت شركة شاومي سلسلة هواتفها الذكية Xiaomi 13T التي تشمل طرازات Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro الاحترافي، الأكثر تميزا في الأداء والكفاءة، في الأسواق العالمية

كلا الجهازين مختلفان قليلاً عن بعضهما البعض، نجد على سبيل المثال هاتف Xiaomi 13T Pro يحتوي على ترقيات كبيرة مقارنة بسابقه، و يبدو أنه نسخة مُعاد تسميتها من Redmi K60 Ultra المتوفرة بالفعل في أسواق الصين. دعونا نتعمق في المواصفات الفنية للجهاز.

مواصفات هاتف Xiaomi 13T Pro

يأتي هاتف Xiaomi 13T Pro بشاشة نوع AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث متكيف يبلغ 144 هرتز. وهو مزود بماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع ويأتي مزودًا بشهادتي HDR10 وDolby Vision. تتميز اللوحة الخلفية بحواف منحنية لإحساس ممتاز ومريح على اليد، يحتوي على وحدة كاميرا مربعة. الهاتف الذكي أيضًا مقاوم للغبار والماء مع تصنيف IP68.

Xiaomi 13T Pro

على صعيد قدرات التصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro بنفس إعداد الكاميرات الخلفية الثلاثية مثل هاتف Xiaomi 13T القياسي، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تحمل علامة Leica معززة بالتثبيت البصريOIS وEIS، وعدسة تليفوتوغرافي مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع طول بؤري 50 مم، وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. يوجد في الأمام كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

الهاتف الذكي قادر على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية ويدعم أيضًا تسجيل LOG بمعدل 10 بت.

داخليًا، يعمل هاتف شاومي 13 تي برو بمعالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 9200+، التي تقترن في عملها مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 1 تيرابايت.

يعمل شاومي 13 تي برو بوحدة بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات. الجهاز مزود بنظام تبديد الحرارة للحفاظ على درجات الحرارة منخضة ومنعه من السخونة وبالتالي تلف البطارية.

فيما يتعلق بالبرمجيات، فهو يعمل على نظام تشغيل أندرويد 13 المستند إلى واجهة MIUI 14 وهو مؤهل لتلقي أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من تصحيحات الأمان.

يحمل هاتف شاومي 13 تي برو سعرًا يبدأ من 799 يورو للتكوين الأساسي، 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. لم يتم الإعلان عن أسعار تكوينات 12 جيجابايت + 512 جيجابايت و16 جيجابايت + 1 تيرابايت. يأتي الهاتف الذكي بألوان Alpine Blue وMeadow Green وBlack.