عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف مواصفات هاتف بوكو X6 5G قبل طرحه رسميا

Poco
Poco

كشفت شركة  شاومي  الصينية للأجهزة الإلكترونية عن سلسلة  Redmi Note 13  مؤخرًا في الصين، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الهواتف في الأسواق العالمية تحت علاماتها الفرعية، سواء ريدمي  Redmi  أو بوكو Poco في أسواق مختلفة.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع gizmochina التقني المتخصص، سيكون ضمن التشكيلة الجديدة طراز يسمى Poco X6 5G، إليك كافة التفاصيل الخاصة عن هذا الموبايل في السطور التالية…

Poco 

تم إدراج الهاتف الذكي الذي يحمل علامة "بوكو" Poco مع أرقام الطراز 2312DRAF3G (للإصدار العالمي) و2312DRAF3I (لإصدار الهند) في قاعدة بيانات IMEI. وفقًا للأرقام الأربعة الأولى من أرقام الطراز، سيتم إطلاقه في ديسمبر أو بعد ذلك.

يحمل هذا الهاتف الاسم الرمزي Iron_p ويمكن أن يطلق عليه اسم تجاري في الأسواق Poco X6 5G، وسيكون مطابقًا تقريبًا لهاتف Redmi Note 13، الذي يحمل الاسم الرمزي "ذهب" أو Gold.

بأقل من نصف سعر iPhone 15.. اشتري موبايل شاومي الفلاجشيب Xiaomi 13 Ultra

مقارنة وحوش الفلاجشيب: أيهما أفضل Galaxy S23 Ultra أم شاومي 13 Ultra

يشير الكود الخاص بالـ MIUI إلى أن ما يسمى Poco X6 5G سيحتوي على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل بدلاً من مستشعر بدقة 108 ميجابكسل الموجود في Redmi Note 13، وهذا يجعل جهاز "بوكو" هو تقريبا نفس جهاز Redmi Note 13R Pro الذي تم تسريب مواصفاته مؤخرًا.

Poco 

لذا بناءً على التفاصيل المتوفرة حتى الآن، سيتم بيع هاتف Redmi Note 13 المزود بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل باسم Redmi Note 13R Pro في الصين. أما في الأسواق العالمية فمن الممكن أن يعرف بـ Poco X6 5G مع بعض التغييرات في الشكل والتصميم ولكن بنفس الإمكانيات والأداء.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Poco X6 5G مزودًا بمعالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 6080، مع شاشة OLED مقاس 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ويستمد قوته من بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ودعم شحن بقدرة 33 وات.

بوكو بوكو X6 5G Poco Redmi Redmi Note 13 ريدمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إيلون ماسك يطلب متطوعين لزراعة شريحة الدماغ بمواصفات خاصة

شاومي تطلق رسميا Redmi Note 13 5G .. اعرف مواصفاته الكاملة

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 Pro Plus

منها الدبلجة التلقائية بلغات متعددة.. ميزات ثورية لصانعي المحتوى على  YouTube

كاميرا 64 ميجابكسل.. فيفو تكشف عن هاتفها الاقتصادي Vivo T2 Pro 5G

الأرخص في Pixel.. الصور الأولى لهاتف جوجل Google Pixel 8a

لافا تطلق Blaze Pro 5G الثلاثاء المقبل.. مواصفات

يصدر خلال أسبوعين.. المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S23 FE

ترشيحاتنا

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن الشحنات المعفاة من الرسوم الجمركية

بيراميدز يهزم البنك 1-0 ويتصدر الدوري المصري مؤقتا

تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب

معيط يشيد بدور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية..ويكشف عن التجربة المصرية

رغم خسارة البرونزية| الأهلي يسجل 3 إنجازات تاريخية في كأس العالم للسلة.. ومفاجأة للاعب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تتجاهليها .. 10 نصائح لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

بالحجاب.. ميرهان حسين تثير ضجة بظهورها | شاهد

شاهد..قصوه على ارتفاع 25 قدما..شعر امرأة هندية يضعها في مأزق بدولاب الهواء

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ