اعرف مواصفات هاتف بوكو X6 5G قبل طرحه رسميا

كشفت شركة شاومي الصينية للأجهزة الإلكترونية عن سلسلة Redmi Note 13 مؤخرًا في الصين، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الهواتف في الأسواق العالمية تحت علاماتها الفرعية، سواء ريدمي Redmi أو بوكو Poco في أسواق مختلفة.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع gizmochina التقني المتخصص، سيكون ضمن التشكيلة الجديدة طراز يسمى Poco X6 5G، إليك كافة التفاصيل الخاصة عن هذا الموبايل في السطور التالية…

Poco

تم إدراج الهاتف الذكي الذي يحمل علامة "بوكو" Poco مع أرقام الطراز 2312DRAF3G (للإصدار العالمي) و2312DRAF3I (لإصدار الهند) في قاعدة بيانات IMEI. وفقًا للأرقام الأربعة الأولى من أرقام الطراز، سيتم إطلاقه في ديسمبر أو بعد ذلك.

يحمل هذا الهاتف الاسم الرمزي Iron_p ويمكن أن يطلق عليه اسم تجاري في الأسواق Poco X6 5G، وسيكون مطابقًا تقريبًا لهاتف Redmi Note 13، الذي يحمل الاسم الرمزي "ذهب" أو Gold.

يشير الكود الخاص بالـ MIUI إلى أن ما يسمى Poco X6 5G سيحتوي على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل بدلاً من مستشعر بدقة 108 ميجابكسل الموجود في Redmi Note 13، وهذا يجعل جهاز "بوكو" هو تقريبا نفس جهاز Redmi Note 13R Pro الذي تم تسريب مواصفاته مؤخرًا.

Poco

لذا بناءً على التفاصيل المتوفرة حتى الآن، سيتم بيع هاتف Redmi Note 13 المزود بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل باسم Redmi Note 13R Pro في الصين. أما في الأسواق العالمية فمن الممكن أن يعرف بـ Poco X6 5G مع بعض التغييرات في الشكل والتصميم ولكن بنفس الإمكانيات والأداء.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Poco X6 5G مزودًا بمعالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 6080، مع شاشة OLED مقاس 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ويستمد قوته من بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ودعم شحن بقدرة 33 وات.