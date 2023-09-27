نزل رسميًا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب في مصر

مفاجأة كبيرة تشهدها أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ضوء الانخفاضات الكبرى التي تضرب المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، وسط ترقب كبير من المواطنين من محبي اقتناء الذهب للأسعار في الوقت الحالي، حيث يرغب البعض في الحصول على سعر الذهب في أدنى مستوياته في الفترة المقبلة.

وتشهد أسعار الذهب في الفترة الأخيرة انخفاضات وسط ترقب كبير حول مد مبادرة "زيرو جمارك" مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي أبرز ما جاء حول أسعار الذهب اليوم في مصر في الفترة الحالية:

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حول أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، وما شهدته من انخفاض خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن أسعار الدولار في الأسواق في الوقت الحالي.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم ووصل الى 1900 جنية بنسبة 0.1% لتسجل ادنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 1909 دولار للأونصة، قبل أن تعود للتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1913 دولار للأونصة، ليسجل الذهب منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 0.6%.

وقدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2205 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1898 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيها.

وسع الذهب من خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع ليكسر المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة، بعد تصريحات من عضو الفيدرالي تزيد من فرص استمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.

يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1896 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى اليوم عند 1895 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.2%، وبذلك قد حقق انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.5%.

وخلال شهر سبتمبر انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.2% وذلك بسبب تغير توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه الأخير، الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.