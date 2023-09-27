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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصادم سيارة نقل في جرار دك السكة الحديد بمنطقة جلبانه بسيناء

حادث تصادم مقطورة
حادث تصادم مقطورة مع دكاك جرار قطار

شهدت محافظة شمال سيناء ،  حادث تصادم سيارة نقل في جرار دك السكة الحديد بمنطقة جلبانه غرب بئر العبد، ولاتوجد أي إصابات أثر الحادث. تم إخطار الأجهزة المعنية  بالحادث لاتخاذ اللازم. 

4 مواطنين:

وفي حادث آخر أصيب 4 مواطنين، أثر  تصادم سيارة ملاكي وربع نقل على الطريق الدولي بمنطقة جلبانه بمحافظة شمال سيناء   وتم نقلهم لمستشفى بئر العبد المركزي ،  لتلقي العلاج اللازم ووصفت حالتهم بالمتوسطة.، وتم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث لاتخاذ اللازم. 

وتلقت الأجهزة المعنية  بلاغا يفيد بحادث تصادم سيارتين ملاكى (ج ا د 5976)مع ربع نقل(و ل ع 5329) بمنطقة قرية نجيلة على الطريق الساحلي بشمال سيناء.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بسيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج اللازم ووصفت حالتهم بالمتوسطة.  

وأسفر الحادث عن إصابة وليد  عبدالرحمن 46 سنة اشتباه نزيف بالمخ وجروح متعددة بالرأس وعمرو  عطوه 40 سنة أصيب باشتباه كسر بالذراع اليمنى ومنة الله  حسن 31 سنة أصيبت بجرح قطعي بالجبهة ٣سم وعبدالله  محمد 32 سنة أصيب بكدمة بالرأس .

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سيناء حادث تصادم مقطورة قطار

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