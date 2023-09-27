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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التضامن بالمنيا: 460 ألف أسرة تستفيد من برنامجى تكافل وكرامة

ندوة لمركز الإعلام
ندوة لمركز الإعلام

أعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا  استفادة 460 الف أسرة بالمحافظة من برنامجى تكافل وكرامة، حيث لا تقتصر الإفادة على الدعم المادى فقط بل هناك دعم صحي واجتماعي وتعليمي لأبناء المستفيدين.

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جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامى الذى نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للإستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة سمالوط بعنوان " برامج الحماية الإجتماعية ودعم البسطاء" بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور سعيد محمد رئيس مجلس مدينة سمالوط وأدار اللقاء أحمد بهاء الدين.

و أشار "بخيت" إلى برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة لضمان ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً، مضيفاً أن هذه الرعاية لا تتمثل فقط فيما تقدمه التضامن فقط بل قطاعات الصحة والتعليم والقوى العاملة والتموين كلها تعمل على دعم وتنمية الأسر المصرية الأكثر احتياجاً.

وأكد على تضاعف حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بقرارات الرئيس بزيادة أعداد المستفيدين ببرنامجى تكافل وكرامة وزيادة الدعم المادى لهم بنسبة 15%.

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