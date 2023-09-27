موبايل الشباب.. اعرف المواصفات الكاملة لعائلة هواوي Nova 12

بدأت الشائعات تنتشر حول الإصدار القادم من سلسلة Huawei Nova 12، بعد حدث إطلاق منتجات هواوي Huawei لخريف عام 2023 حيث كشفت النقاب عن عدد كبير من المنتجات الجديدة، بما في ذلك Huawei Mate 60 RS Ultimate، وFreeBuds Pro 3، وWatch GT 4، و MatePad Pro 13.2.

عادةً، لا تطرح شركة "هواوي" منتجات جديدة مباشرة بعد هذه الأحداث، ولكن هناك تكهنات بأن سلسلة نوفا Nova قد تكسر القاعدة وهذا التقليد المتبع منذ ينوات، قد يتم إطلاق سلسلة Huawei Nova 12 في وقت أبكر من المتوقع.

Huawei Nova 12

وفقا لمصادر مطلعة وتقرير موقع gizmochina سلسلة Nova 12 يمكن أن تظهر لأول مرة في أكتوبر أو نوفمبر. ومن المتوقع أن يبدأ سعر النسخة الأساسية 2999 يوانًا (410 دولارًا أمريكيًا)، ومن المرجح أن توفر إمكانات 5G متوسطة المدى بفضل معالج Kirin 830.

تهدف هواوي إلى تحقيق التوازن بين السعر وقدرة المستهلك على تحمل تكاليف الموبايل والميزات المتطورة، بما في ذلك إمكانات الهاتف عبر الأقمار الصناعية ووظائف التصوير المتقدمة.

الآن قام أحد المسربين المسمى Moor Sky على موقع التدوينات القصيرة الصيني Weibo بمشاركة معلومات إضافية، بما في ذلك المواصفات التفصيلية، من خلال إصدار مخطط المواصفات لكل من الهواتف الذكية Nova 12 و Nova 12 Pro.

Huawei Nova 12

يقدم هذا الرسم البياني نظرة عن كثب حول المواصفات والميزات الفنية لكلا الهاتفين المرتقبين، مما يوفر تفاصيل قيمة للمهتمين بهذه الطرازات.

إذًا، ما هو المتوقع من الإصدار القياسي من Huawei Nova 12؟ يُشاع أنه يحتوي على شاشة ذات حواف منحنية من زجاج حماية Kunlun من الجيل الثاني مع معدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 120 هرتز. سيتم تشغيل Nova 12 بواسطة مجموعة شرائح Kirin 830 الخاصة بهواوي

يقال إن إعداد الكاميرا يتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل. في المقدمة، قد تحتوي على كاميرا أمامية مزودة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 60 ميجابكسل. يتم تشغيله بالكامل بواسطة بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 88 وات.

أما بالنسبة للإصدار Pro من سلسلة Nova 12، فمن المتوقع أن يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو عريضة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل الموجودة في الإصدار القياسي.

سيتم تشغيل نسخة هواوي نوفا 12 برو بواسطة معالج Kirin 9000S بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أنه يضم كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل، ويحزم بطارية أكبر قليلاً تبلغ 4900 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع السلكي بسرعة 100 وات.

من المهم ملاحظة أن المعلومات المتعلقة بمواصفات Nova 12 وNova 12 Pro هي مجرد تكهنات حتى الآن وفي هذه المرحلة.