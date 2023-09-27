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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ازاي تتخلص من مكالمات ورسائل الـ Spam المزعجة

إزاي تتخلص من مكالمات
إزاي تتخلص من مكالمات ورسائل الـ Spam المزعجة

عادة ما تكون المكالمات غير المرغوب فيها و الرسائل النصية المتكررة والعشوائية مصدر إزعاج كبير، ولكن هناك عدة طرق لحظرها على هاتفك المحمول. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك استخدامها للتخلص من هذه الأزمة:

حظر النصوص غير المرغوب فيها

يسمح لك العديد من موفري خدمة الهاتف المحمول بحظر المرسل عن طريق إعادة توجيه الرسائل النصية غير المرغوب فيها إلى 7726 (أو "البريد العشوائي"). قد يختلف عدد الرسائل النصية والكلمات باختلاف المناطق. لذا، ما عليك سوى إجراء القليل من البحث عبر الإنترنت وستكون جاهزًا للبدء.

إزاي تتخلص من مكالمات ورسائل الـ Spam المزعجة

تفعيل الحماية من البريد العشوائي

يمكنك أيضًا تفعيل خاصية الحماية من البريد العشوائي على موبايلك. مع هواتف  أندرويد Android، افتح تطبيق الرسائل واضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الجزء العلوي من الجانب الأيمن، ثم الإعدادات، ثم الحماية من البريد العشوائي، وقم بالتبديل إلى تمكين الحماية من البريد العشوائي. تقدم شركات الاتصالات الكبرى تطبيقات يمكنها مساعدتك في التعرف على الأرقام المزعجة وحظر المكالمات أو الرسائل منها.

استخدم تطبيقات حظر المكالمات

هناك الكثير من التطبيقات المخصصة لحظر المكالمات سواء على متجر جوجل بلاي ستور أو متجر آبل لحظر أو تصنيف المكالمات غير المرغوب فيها المحتملة. على سبيل المثال، تتمتع هواتف Google Pixel بميزة فحص وحظر المكالمات "Call Screen"؛ تقدم جوجل العديد من تطبيقات أدوات حظر المكالمات المجانية والمدفوعة لهواتف  Android.

إزاي تتخلص من مكالمات ورسائل الـ Spam المزعجة

يمكن لمستخدمي Google Voice استخدام أداة إدارة المكالمات لحظر المكالمات غير المرغوب فيها. تتعاون سامسونج مع Hiya لتقديم حل لحظر المكالمات يسمى Smart Call لتصنيف المكالمات غير المرغوب فيها. لدى T-Mobile تطبيق Scam Shield المجاني، والذي يوفر معرف المتصل واكتشاف الاحتيال وحظره، وحتى الوكيل.

حظر المكالمات والرسائل من أرقام محددة

يمكنك أيضًا حظر المكالمات والرسائل من أرقام معينة أنت تختارها، على هاتف يعمل بنظام Android ، افتح تطبيق الهاتف واضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الجزء العلوي الأيمن، ثم الإعدادات، ثم الأرقام المحظورة، وقم بالتبديل إلى غير معروف (أو حظر أرقام غير معروفة). 

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لحظر رسالة نصية من شخص بعينه، افتح النص من جهة الاتصال التي تريد حظرها ثم اضغط على المزيد من الخيارات ثم الأشخاص والخيارات ثم حظر الرقم ثم تفعيل حظر. لحظر مكالمة أو بريد صوتي، افتح مكالمة أو بريد صوتي من جهة الاتصال التي تريد حظرها، وانقر فوق المزيد من الخيارات، ثم انقر فوق حظر الرقم ثم حظر.

استخدم تطبيقات تصفية البريد العشوائي

هناك أيضًا تطبيقات تابعة لجهات الطرف الثالث يمكنها مساعدتك في تصفية المكالمات والرسائل النصية غير المرغوب فيها. على سبيل المثال، SMS Spam Stopper هو تطبيق بقيمة 2.99 دولارًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاولة اكتشاف رسائل البريد العشوائي. 

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