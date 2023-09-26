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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب جديد يكشف سعر موبايل سامسونج Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE
Galaxy S23 FE

 

 

منذ فترة ينتظر عشاق  سامسونج  طراز "الفان إيديشن" من سلسلة هواتف إس، وهو طراز Galaxy S23 FE الرائد الذي يأتي ببطاقة سعرية أقل من باقي التشكيلة.

 

أطلقت  سامسونج  الكورية أول موديل من إصدار المعجبين، طراز Galaxy S21 FE، في أوائل العام الماضي، وإذا صحت التسريبات، فإن S23 FE سيظهر أوائل شهر أكتوبر، وبالفعل بدأت التسريبات على الجهاز تظهر.

 

 والآن يكشف تقرير جديد عن التكلفة المحتملة لهذا الهاتف في الولايات المتحدة.

Galaxy S23 FE

 

ويزعم موقع MySmartPrice، نقلاً عن مصادر من داخل الصناعة، أن سعر Samsung Galaxy S23 FE سوف يبدأ من 599 دولارًا في الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من أن التقرير لم يذكر تكوين الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين فمن المحتمل أن يكون هذا السعر للنسخة ذات الـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت روم.

 

 للمقارنة، فإن تكلفة هاتف Galaxy S21 FE هي نفسها في الولايات المتحدة، بينما يبدأ سعر Pixel 7a بسعر 499 دولارًا، كما يمكن الحصول على طراز سامسونج جالاكسي Galaxy A54 بسعر 450 دولارًا.

 

قد يكون Galaxy S23 FE صفقة جيدة ونادرة للمستهلكين في السوق الأمريكية للأجهزة متوسطة المدى خاصة وأن نسخة المعجبين ستكون بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة تتميز بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. 

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تحت الغطاء، من المتوقع أن يحتوي الجهاز إما على معالج من "كوالكوم" شريحة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

Galaxy S23 FE

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، سنجد في اللوحة الخلفية ثلاثية كاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بينما ستوفر الكاميرا السيلفي الأمامية دقة 10 ميجابكسل، ويستمد الجهاز قوته من بطارية سعة  4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 25 وات. وبناءً على التسريب الأخير، سيتم الكشف عن هاتف Samsung Galaxy S23 FE في 4 أكتوبر جنبًا إلى جنب مع بقية منتجات FE.

موبايل سامسونج سامسونج Galaxy S23 FE Qualcomm Snapdragon

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