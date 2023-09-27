إسلام صادق: منع أمين عمر من إدارة مباراة الأهلي أو الزمالك

أعلن الإعلامي إسلام صادق، منع الحكم أمين عمر من إدارة مباراة الأهلي أو الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.

وكتب اسلام صادق، "منع الحكم أمين عمر من ادارة مباريات للاهلي او الزمالك لاجل غير مسمى ورفض إعادة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب".

يذكر أن نادي الزمالك تقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ضد أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، وطالب باحالة حكم المباراة إلى التحقيق، وإعادة مواجهة المقاولون العرب.

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانيةمن بطولة الدوري المصري.