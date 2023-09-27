عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخاطر البيئة..الطحالب مهددة بالانقراض داخل المحيطات لهذا السبب

طحالب داخل المحيطات
طحالب داخل المحيطات

تعتبر الطحالب عامل مساعد على استقرار النظام البيئي في المحيطات لكنها مهددة بالاختفاء بسبب تحمض المحيطات التي تتأثر بالتغيرات المناخية.

txt

اكتشاف طحالب صالحة للأكل.. والأمم المتحدة: غذاء المستقبل .. فيديو

txt

الأسخن على الإطلاق .. محيطات العالم تغلي بدرجات الحرارة

وزفق ما أفادت مجلة «كارنت بايولوجي» العلمية، فقد اكتشف العلماء أن الزيادة في حموضة المحيطات نتيجة لتغير المناخ ستؤدي إلى تسريع عملية إزالة الكالسيوم من سيقان الأعشاب البحرية المسماة «فوكس»، ما يجعلها أكثر هشاشة.

وأفاد الباحثون في دراستهم الجديدة «اكتشفنا أن عملية تحمض المحيط العالمي تؤثر على قوة وبنية سيقان الطحالب، ويمكن أن تؤثر بشكل جذري على حالة النظم البيئية الساحلية. 

إذ يمكن لهذه العمليات أن تقلل إلى حد بعيد من مساحة القعر المغطى بالنباتات، ما سيؤثر سلبا على الكائنات الحية الاخرى التي تستخدم الطحالب كمأوى ومصدر للغذاء».

وفي هذا الاطار، توقع فريق الدراسة الذي كان بقيادة البروفيسور هنريك بافيا الاستاذ بالجامعة، أثناء رصد كيفية استجابة الطحالب البنية من نوع Fucus vesiculosus لزيادة نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الماء «أن تنشأ مثل هذه الظروف مع بداية القرن المقبل». 

الطحالب النظام البيئي المحيطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

الذكاء الاصطناعي يساعد في اكتشاف أسرار الفضاء بعد وصول عينات كويكب بينو

من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصف.. طائرة ركاب فرط صوتية تكشف عنها ناسا

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

بالصوت والصورة..تحديث جديد في تشات جي بي تي يجعله اكثر تفاعلا مع البشر

كيف نشأ الكون..أسرار جديدة تكشفها ناسا بعد وصول عينات كويكب بينو الى الارض

الدول الكبرى تسببت في أزمة المناخ.. وبشرى جديدة لحل المشكلة

قهوة وبخور.. جورجينا تشعل المواقع احتفالا باليوم الوطني في السعودية| فيديو

هرب من السجن يوم الإفراج عنه.. أغرب قصة نزيل زنزانة في التاريخ

ترشيحاتنا

كاميرات المراقبة سجلتها.. التقاط صور لجريمة مصرع موظفة داخل جامعة القاهرة

صفقة بـ 1.4 مليون جنيه | إحباط ترويج 200 طربة حشيش بمطروح

لأول مرة.. تحرك عاجل من الكونجرس الأمريكي ضد نجل بايدن

على أنغام تسلم الأيادي|إقبال كبير من مواطني الدقهلية لتحرير التوكيلات الرئاسية بالشهر العقاري..شاهد

زيلينسكي يعيش آخر أيامه .. تحذير أمريكي خطير بشأن مصير أوكرانيا

أحمد عيسى: مصر تهدف لمضاعفة عدد السياح لـ30 مليونا بحلول 2028

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

في عيد ميلادها الـ 44.. إطلالات أثارت ضجة لـ أروى جودة

ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

لهذا السبب رئيس شركة صينية كبيرة يأكل صابونة تنظيف أمام موظفيه ..فيديو

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ