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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأسخن على الإطلاق .. محيطات العالم تغلي بدرجات الحرارة

صدى البلد

كشف العلماء أن صيف 2023 يضيف المزيد من السجلات المقلقة إلى كتب التاريخ ، حيث تصل محيطات العالم إلى أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق.

تُظهر البيانات من برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي أن متوسط ​​درجات حرارة البحر هذا الأسبوع بلغ 20.96 درجة مئوية، متجاوزًا رقمًا قياسيًا قدره 20.95 درجة مئوية تم تسجيله في مارس 2016.

كشفت البيانات أن متوسط ​​درجات حرارة البحر يرتفع بشكل مطّرد منذ السبعينيات ، بسبب غازات الاحتباس الحراري التي تحبس المزيد من الحرارة وتجعل الماء يشعر وكأنه حمام ، وفقًا لأحد الخبراء، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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كان من المتوقع أيضًا أن تجعل درجات حرارة سطح الهواء العالمية لشهر يوليو 2023 هذا الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

وتأتي البيانات الجديدة في أعقاب أحر شهر يونيو على الإطلاق وأحداث الطقس المتطرفة ، بما في ذلك موجات الحر في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وحرائق الغابات في كندا واليونان.

وألقى العاملون في برنامج كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ باللوم على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية، من صنع الإنسان في الإحصائيات المعنية، وقال كارلو بونتمبو ، مدير خدمة تغير المناخ في كوبرنيكوس ، إن درجات الحرارة القياسية هي جزء من اتجاه الزيادات الهائلة في درجات الحرارة العالمية.

الانبعاثات البشرية المنشأ هي المحرك الرئيسي في نهاية المطاف لارتفاع درجات الحرارة هذه، عادةً ما تكون درجات حرارة سطح الهواء هي المقياس الرئيسي الذي يتم النظر إليه عند النظر في ارتفاع درجات الحرارة ، ولكن درجات حرارة المحيط هي أيضًا مؤشرات رئيسية.

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تعتبر محيطات الأرض أحواض للكربون، مما يعني أنها جيدة في امتصاص ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الغلاف الجوي، لكن كلما أصبحت المحيطات أكثر دفئًا ، قلّت مهارتهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى زيادة الغاز في الغلاف الجوي بدلاً من ذلك.

هذا يضيف ببساطة إلى تأثير الاحتباس الحراري ويؤدي بدوره إلى تغير المناخ ، ولكن المحيطات الأكثر دفئًا لها آثار خطيرة أخرى أيضًا، وتؤدي زيادة درجات حرارة المياه أيضًا إلى مزيد من التبخر ، مما يؤدي إلى زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات.

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