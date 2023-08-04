حرائق الغابات بـ أستراليا تكسر الرقم القياسي في التلوث

أصدر مراقب المناخ بالاتحاد الأوروبي تقرير إن شدة حرائق الغابات في كندا أدت إلى مستويات قياسية من انبعاثات الكربون.

وجدت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS) في أوروبا أن انبعاثات الكربون المتراكمة من حرائق الغابات الكندية ارتفعت إلى 290 ميجا طن في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

ويمثل هذا بالفعل أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق لكندا طوال العام ويمثل أكثر من 25٪ من الإجمالي العالمي حتى الآن، بحسب ما نشرت "CNBC" الأمريكية.

قال مارك بارينجتون ، كبير العلماء في CAMS :"في السنوات الأخيرة ، شهدنا حرائق غابات كبيرة في نصف الكرة الشمالي ، لكن نشاط الحرائق هذا العام في كندا غير معتاد للغاية".

وأضاف:"لقد لعب الطقس دورًا في ذلك، حيث أدت الظروف الدافئة والجافة إلى زيادة قابلية النباتات للاشتعال وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على نطاق واسع. نحن ندعم المستخدمين في التخفيف من الآثار من خلال مراقبة نشاط الحريق وشدته ، والدخان المنبعث".

كان موسم حرائق الغابات هذا العام هو الأسوأ على الإطلاق في كندا ، حيث تم حرق أكثر من 13 مليون هكتار حوالي 32 مليون فدان حتى الآن، مما أدى إلى حرق مساحة أكبر من مساحة البرتغال أو كوريا الجنوبية.

غطت أعمدة الدخان المتصاعدة من مئات الحرائق مساحات شاسعة من البلاد في الأسابيع الأخيرة ، مما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم وأثار تنبيهات بشأن جودة الهواء في مدن شمال الولايات المتحدة.

انتقل ضباب دخان حرائق الغابات عبر المحيط الأطلسي إلى جنوب أوروبا في الأسبوع الثاني من شهر يونيو ، مما تسبب أيضًا في تأخير الرحلات وإلغاء العديد من الأحداث في الهواء الطلق بالقرب من المنزل.

حذر علماء المناخ المذهولون من أن الطبيعة غير المسبوقة لما يحدث في كندا هي نذير لما سيحدث لاحقًا.

وقالت CAMS إن الطقس الدافئ والجاف هذا العام قد خلق ظروفًا بارزة أدت إلى النطاق الاستثنائي لحرائق الغابات في كندا.

وأضافت أن حالة الطوارئ المناخية تجعل مثل هذه الظروف أكثر احتمالية وتعزز فرصة موسم حرائق أطول، وهو ما قد تكون ظروف النينيو قد ساهمت فيه أيضًا.



تلوث الهواء

يأتي التقرير مع استمرار اندلاع حرائق واسعة النطاق عبر المقاطعات والأقاليم الغربية في كندا ، بما في ذلك داخل الدائرة القطبية الشمالية.

يوجد حاليًا 1036 حريقًا نشطًا مشتعلًا على مستوى البلاد ، وتم تصنيف 663 منها على أنها ‘خارجة عن السيطرة’ ، وفقًا للبيانات الواردة في لوحة أجهزة القياس في الوقت الفعلي التي يديرها المركز الكندي المشترك بين الوكالات لإطفاء الحرائق.

كما لوحظت حرائق غابات كبيرة في أقصى شرق روسيا خلال شهري يونيو ويوليو ، كما قالت CAMS ، على الرغم من أن هذه الحرائق لم تكن منتشرة كما كانت خلال صيف السنوات الأخيرة.

وقالت CAMS إن مواسم حرائق الغابات تحدث عادة من مايو إلى أكتوبر في نصف الكرة الشمالي ، وتتزامن ذروتها في يوليو وأغسطس مع أكثر شهور السنة حرارة وجفافًا.

بالنسبة لكندا ، هذا يعني أن الحرائق يمكن أن تستمر لأسابيع أو حتى أشهر قادمة.