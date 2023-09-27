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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة لافته.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر خاصية ستوري خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة من الصور الجديدة لها. 

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وتألقت هنا شيحة، مرتديه بنطال أنيق باللون الاسود، ونسقت معه بلوزة من نفس اللون مع نقوشات مميزة باللون الأحمر لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا شيحة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تكشف جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كمت اختارت هنا شيحة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها. 

وإليكم صور هنا شيحة

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