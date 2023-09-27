ضابط بالجيش الأمريكي يكشف سبب رفض واشنطن إرسال دبابات لأوكرانيا

قال ضابط مشاة البحرية الأمريكية السابق، ماثيو هو، إن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل كميات كبيرة من الدبابات القديمة إلى الجيش الأوكراني، لكنها لا تفعل ذلك، مشيرا إلي أن هذا يظهر الدور الذي تلعبه أوكرانيا باعتبارها بيدقاً.

وأضاف ماثيو هو: "لو كنت التقيت ببالرئيس الأوكراني، فولويديمر زيلينسكي الأسبوع الماضي، كنت سأخبره أن مشاة البحرية استغنوا عن 250، وربما 300 دبابة".

وأكد أن “الأمر استغرق ثمانية أشهر من واشنطن لنقل 31 دبابة من طراز أبرامز إلى كييف”.

وأشار ضابط مشاة البحرية الأمريكية السابق، إلى أن "ما يحدث الآن يرجع إلى حقيقة أن أوكرانيا مجرد بيدق".