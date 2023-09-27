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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط بالجيش الأمريكي يكشف سبب رفض واشنطن إرسال دبابات لأوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال ضابط مشاة البحرية الأمريكية السابق، ماثيو هو، إن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل كميات كبيرة من الدبابات القديمة إلى الجيش الأوكراني، لكنها لا تفعل ذلك، مشيرا إلي أن هذا يظهر الدور الذي تلعبه أوكرانيا باعتبارها بيدقاً.

 

وأضاف ماثيو هو: "لو كنت التقيت ببالرئيس الأوكراني، فولويديمر زيلينسكي الأسبوع الماضي، كنت سأخبره أن مشاة البحرية استغنوا عن 250، وربما 300 دبابة".

 

وأكد أن “الأمر استغرق ثمانية أشهر من واشنطن لنقل 31 دبابة من طراز أبرامز إلى كييف”.

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وأشار ضابط مشاة البحرية الأمريكية السابق، إلى أن "ما يحدث الآن يرجع إلى حقيقة أن أوكرانيا مجرد بيدق".

كييف الولايات المتحدة أوكرانيا الجيش الأوكراني

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