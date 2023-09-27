السيناريو الكوري .. أوكرانيا تواجه خطر التقسيم

قالت صحيفة “إل بايس” الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنه قد يتم تقسيم أوكرانيا بطريقة مشابهة للسيناريو الكوري.

وأوضحت الصحيفة، أن "أوكرانيا تخشى أن يؤدي الصراع إلى تقسيم البلاد، كما حدث في شبه الجزيرة الكورية.... ظهر شبح الحرب الباردة في الجدل السياسي حول مستقبل أوكرانيا: هناك خوف أن البلاد سوف تنقسم إلى قسمين”.

وأشارت إلى أن العديد من السياسيين والمحللين تحدثوا عن احتمال حدوث سيناريو كوري لكييف، لكنه اتخذ شكلًا حقيقيًا هذا العام فقط.

وحسب الصحيفة، قال رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن "كييف يُعرض عليها الخيار الكوري".

وبيونج يانج وسيول في حالة حرب من الناحية الفنية لأن الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953 انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

وتمتد المنطقة منزوعة السلاح على طول خط عرض 38، وتقسم شبه الجزيرة إلى جزأين متساويين تقريبًا.