خوفا من روسيا.. ألمانيا تؤجل تزويد أوكرانيا بسلاح حاسم

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا قررت تأجيل شحن صواريخ توروس عالية الدقة إلى أوكرانيا بسبب الخوف من روسيا.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصادر، أن "الحكومة الألمانية وافقت بشكل عام على تسليم صواريخ توروس، لكن المستشار أولاف شولتس علق هذه الخطوة بسبب مخاوف من اضطرار أفراد ألمان إلى السفر إلى أوكرانيا للمساعدة في صيانة وتشغيل السلاح المتطور".

وأضافت، أن “شولتس يعتقد أن وجود متخصصين عسكريين ألمان في منطقة القتال يمكن أن يجر ألمانيا إلى عمق أكبر في الصراع، مما قد يؤدي على الأرجح إلى مواجهة مباشرة مع روسيا”.

وبدوره، قال المتحدث باسم المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه لا توجد خطة فورية لتسليم صواريخ توروس إلى أوكرانيا.

في الوقت نفسه، لفتت “وول ستريت جورنال” إلى أنه قد تتم الموافقة على الإمدادات إذا أرسلت الولايات المتحدة أسلحة مماثلة إلى أوكرانيا.