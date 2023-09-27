تورط صريح.. روسيا تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا في تفجير أنابيب نورد ستريم

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب نورد ستريم تم تنظيمه بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلى أن هذه الدول متورطة في ما حدث.

وأوضح بيسكوف ، في تصريحات صحفي ردا على سؤال للتعليق على المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة: "لا نعرف من هي مصادر هيرش الصحفي الاستقصائي، لكن على أي حال، فإن المعلومات التي نشرها تتطابق بشكل واضح مع البيانات الموجودة لدى أجهزتنا الخاصة".

وأضاف: "ليس من المهم هنا من استخدم نوع الآلة الكاتبة، ولكن من المهم أن مثل هذا الهجوم الإرهابي الفعلي ضد البنية التحتية الحيوية للطاقة المملوكة لشركة دولية، تم تنظيمه بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا"، لافتا إلى أن لندن وواشنطن متوارطين في الهجوم بطريقة أو بأخري.

وفي وقت سابق، قال هيرش في مقاله له، إن الولايات المتحدة فجرت خطوط أنابيب نورد ستريم خوفا من فقدان نفوذها على ألمانيا وأوروبا.

ووفقا لهيرش، أخبر مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه الصحفي أن واشنطن اختارت مهاجمة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي تحت البحر "نورد ستريم" لأنها يمكن أن تنكر تورطها بسهولة.

وفي 27 سبتمبر 2022، أبلغت شركة نورد ستريم عن أضرار غير مسبوقة حدثت في اليوم السابق لثلاثة سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية وهم نورد ستريم 1، 2، 3.

وفي 26 سبتمبر 2022، سجل علماء الزلازل السويديون انفجارين على خطوط الأنابيب، كما أطلق مكتب المدعي العام الروسي قضية جنائية فيما يتعلق بالحادث بناءً على تهم الإرهاب الدولي.