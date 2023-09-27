لمنع الأعمال التخريبية|دبلوماسي روسي يطالب مجلس الأمن باعتماد بيان بشأن «نورد ستريم»

طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، باعتماد بيان واضح بشأن الهجوم على خط أنابيب "نورد ستريم" يشير إلى ضرورة إجراء تحقيق موضوعي ومعاقبة مرتكبيه.

وقال نيبينزيا إن روسيا تتوقع الحصول على دعم لمسودة بيانها في مجلس الأمن الدولي بشأن تخريب "نورد ستريم" من كل أولئك الذين يدركون أنه لا توجد دولة محصنة ضد هجمات مماثلة في المستقبل.

وأضاف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي "نعتقد أنه يتعين على مجلس الأمن أن يصدر بيانا واضحا بشأن هذا الهجوم الإرهابي ويشير إلى ضرورة إجراء تحقيق موضوعي ومعاقبة مرتكبيه.. إننا نعول على دعم جميع أولئك الذين يدركون أنه بدون ذلك يمكن لأي بلد أن يقع ضحية مثل هذا الهجوم من دولة ثملة بإحساس الإفلات من العقاب" بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أمس الثلاثاء.

وتابع الدبلوماسي الروسي: "يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن الجرائم ضد البنية التحتية لخطوط الأنابيب العابرة للحدود غير مقبولة وأنه لا يوجد سبيل للتهرب من المسؤولية عنها. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع تكرارها".