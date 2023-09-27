روسيا تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بالوقوف وراء تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم

قال المتحدث باسم ‎الكرملين "دميتري بيسكوف" إن الهجوم الذي استهدف خطي غاز ‎نورد ستريم تم تنظيمه بطريقة أو بأخرى من قبل أمريكا وبريطانيا، وأنهما متورطتان في ذلك الحادث، وفق ما ذكر موقع نيوز 18.

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الانفجارات تحت الماء التي ضربت خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق، دبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في إفادة صحفية دورية ردا على سؤال بشأن تفجيرات سبتمبر/2022: "إنهم متورطون بطريقة أو بأخرى في هذا الهجوم الإرهابي"، دون تقديم أي دليل.