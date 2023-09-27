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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعيش آخر أيامه .. تحذير أمريكي خطير بشأن مصير أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المقاعد، سكوت ريتر، إن تمويل القوات المسلحة الأوكرانية ليس له أي معنى، لأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وضع سيئ للغاية.

وأضاف ريتر: "لن تكون هناك فرصة لإنفاق الأموال، لأن هذا يتطلب وجود دولة أوكرانية قادرة على تلقي هذا المبلغ. لكن لا يبدو لي أن أوكرانيا ستظل موجودة لفترة طويلة.. زيلينسكي بالفعل في آخر أيامه".

وأوضح أن “السبب وراء فشل مبلغ 113 مليار دولار المخصص لكييف في تحويل دفة الأمور هو تفوق الروس على الأوكرانيين وحلف شمال الأطلسي”.

وقال ريتر: "إنهم ينتصرون في الصراع، وحلف شمال الأطلسي، الذي لم يتمكن من الاعتراف بذلك، سيخصص مائة مليار دولار أخرى لأوكرانيا".

بعد اعتراف زيلينسكي.. تكتيكات الجيش الروسي تصدم أوكرانيا

مسئول أوكراني يُعدد نتائج زيارة زيلينسكي لأمريكا وتأثيرها على قرار تمويل كييف

ولفت إلي أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” تدخل في الصراع بين موسكو وكييف ومنع إبرام اتفاقيات السلام.

أوكرانيا زيلينسكي حلف شمال الأطلسي

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