قال ضابط المخابرات الأمريكي المقاعد، سكوت ريتر، إن تمويل القوات المسلحة الأوكرانية ليس له أي معنى، لأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وضع سيئ للغاية.

وأضاف ريتر: "لن تكون هناك فرصة لإنفاق الأموال، لأن هذا يتطلب وجود دولة أوكرانية قادرة على تلقي هذا المبلغ. لكن لا يبدو لي أن أوكرانيا ستظل موجودة لفترة طويلة.. زيلينسكي بالفعل في آخر أيامه".

وأوضح أن “السبب وراء فشل مبلغ 113 مليار دولار المخصص لكييف في تحويل دفة الأمور هو تفوق الروس على الأوكرانيين وحلف شمال الأطلسي”.

وقال ريتر: "إنهم ينتصرون في الصراع، وحلف شمال الأطلسي، الذي لم يتمكن من الاعتراف بذلك، سيخصص مائة مليار دولار أخرى لأوكرانيا".

ولفت إلي أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” تدخل في الصراع بين موسكو وكييف ومنع إبرام اتفاقيات السلام.