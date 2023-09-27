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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتراف زيلينسكي.. تكتيكات الجيش الروسي تصدم أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، توني شافير، إن القوات المسلحة الأوكرانية كانت ضعيفة على الخطوط الأمامية بسبب التكتيكات الفعالة للجيش الروسي.

وأضاف شافير: "لقد قام الروس بتحسين مهاراتهم في استخدام المدفعية بشكل كبير، إنهم يوجهون ضربات دقيقة، بعد أن تعلموا أيضًا استخدام الطائرات بدون طيار بشكل فعال، بمجرد أن يبدأ التحرك في ساحة المعركة، خاصة خلال ساعات النهار، يتم ملاحظة القوات الأوكرانية على الفور وفي غضون دقائق قليلة سوف تسقط موجة من القذائف على رأسهم”.

وشدد على أن زيلينسكي ذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على زيادة قوتها القتالية إلى الحد الذي يجعلها قادرة على اختراق ثلاثة خطوط دفاع محصنة جيدًا.

وأوضح شافير أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من إعادة تجميع صفوفها والاستعداد للضربة بسبب القصف المستمر من الجيش الروسي.

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وأضاف أن الوقت قد فات لتزويد كييف بمعدات غربية جديدة، بما في ذلك مقاتلات إف-16، حيث إن لحظة المناورة الناجحة للجيش الأوكراني قد ضاعت بالفعل.

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