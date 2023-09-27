عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا السبب.. بيان عاجل من روسيا بشأن أحداث بوتشا في أوكرانيا

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تحقق في الدور الذي لعبته بريطانيا في تنظيم عملية العلم الزائف المناهضة لـ روسيا في ضاحية بوتشا في كييف العام الماضي.

وأوضحت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "أود أن أعلق على بريطانيا ودورها في الأحداث التي وقعت في بوتشا في مارس 2022، إننا نجري تحقيقًا غير متحيز في تورط أجهزة المخابرات البريطانية في تنظيم حدث العلم الزائف في مدينة بوتشا".

وبحسب زاخاروفا، فإن موسكو لم تتلق أي مساعدة في هذا التحقيق من أي من الطرفين المعنيين "بريطانيا وأوكرانيا".

وأضافت زاخاروفا: "طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مراراً وتكراراً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، استخدام سلطته للحصول على قائمة بأسماء الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو في مدينة بوتشا، ولكن لم يتم بعد الحصول على أسمائهم، لقد تم إخفاؤهم".

وأكدت زاخاروفا أنه أثناء عملها كرئيسة لـ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2022، رفضت بريطانيا عقد اجتماع لـ مجلس الأمن بشأن أحداث بوتشا، لافته إلى أن بريطانيا كانت متورطة بشكل مباشر فيها.

وأوضحت المتحدث باسم الخارجية الروسية، أن روسيا تدرك جيدًا الدور النشط الذي تلعبه مؤسسات الفكر والرأي البريطانية ووكالات العلاقات العامة وكذلك أجهزة المخابرات البريطانية في حملات التضليل المستمرة التي يقوم بها نظام كييف. 

ولفتت إلى أن موسكو تواصل مراقبة هذه الأنشطة، وقد أضافت رؤساء وكالات الدعاية الأكثر عدوانية في بريطانيا إلى قائمة العقوبات المضادة.

وفي أبريل 2022، نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم نظام كييف بقتل مدنيين في بوتشا بمنطقة كييف. 

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية انسحبت بالكامل من بوتشا بحلول 30 مارس، في حين أن ما يسمى الأدلة على الجرائم المرتكبة هناك لم تظهر إلا في أوائل أبريل، في اليوم الرابع بعد انسحاب روسيا من المدينة، عندما وصل ضباط الأمن الأوكراني إلى ضاحية كييف، وبدأت في نشر مزاعم ضد القوات الروسية والتي حظيت بعد ذلك بتغطية إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام الغربية في محاولة لتشويه سمعة روسيا. 

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ما حدث في بوتشا بأنه "هجوم وهمي".

شاهد.. قصف روسي على كييف بعد زيارة قادة أفارقة إلى بوتشا

قصف روسي على كييف بعد زيارة قام بها قادة أفارقة إلى بوتشا

روسيا موسكو وزارة الخارجية الروسية بريطانيا عملية العلم الزائف المخابرات البريطانية أوكرانيا مجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

شغلت البنات بـ500 جنيه.. حكم رادع لـ هنادي قوادة بولاق الدكرور

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

موضوعات متعلقة

وراء هجوم سيفاستوبول.. روسيا توجه صفعة قوية للولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا

روسيا: أوكرانيا هاجمت الأسطول البحري بالقرم بتنسيق مع واشنطن ولندن

بينهم رئيس الأركان ومدير المخابرات.. روسيا تضيف 23 بريطانيا إلى قائمة العقوبات

روسيا تعلق حركة السيارات على جسر القرم

ترشيحاتنا

تحويلات قبل مدخل سوهاج لتنفيذ مسار القطار الكهربائى السريع 6 أكتوبر - أبوسمبل

المغرب تفوز بتنظيم كأس أمم إفريقيا كان 2025

نهاية الأزمة قريبا.. الرئيس السيسي يطمئن المواطنين في احتفالية المولد النبوي

الأهلي على صفيح ساخن .. تهديد لـ كهربا | وصدمة كريستو .. وحقيقة رحيل كولر

المعازيم انتهوا| حريق هائل في حفل زفاف يقضي على حياة 100 شخص بالعراق

ضباط الشرطة يوزعون حلوى المولد على المسنين والأيتام| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

أطول أنف في العالم.. كلبة كندية تثير دهشة كل من يراها| صور

فيديو

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ