بريطانيا السبب.. بيان عاجل من روسيا بشأن أحداث بوتشا في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تحقق في الدور الذي لعبته بريطانيا في تنظيم عملية العلم الزائف المناهضة لـ روسيا في ضاحية بوتشا في كييف العام الماضي.

وأوضحت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "أود أن أعلق على بريطانيا ودورها في الأحداث التي وقعت في بوتشا في مارس 2022، إننا نجري تحقيقًا غير متحيز في تورط أجهزة المخابرات البريطانية في تنظيم حدث العلم الزائف في مدينة بوتشا".

وبحسب زاخاروفا، فإن موسكو لم تتلق أي مساعدة في هذا التحقيق من أي من الطرفين المعنيين "بريطانيا وأوكرانيا".

وأضافت زاخاروفا: "طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مراراً وتكراراً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، استخدام سلطته للحصول على قائمة بأسماء الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو في مدينة بوتشا، ولكن لم يتم بعد الحصول على أسمائهم، لقد تم إخفاؤهم".

وأكدت زاخاروفا أنه أثناء عملها كرئيسة لـ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2022، رفضت بريطانيا عقد اجتماع لـ مجلس الأمن بشأن أحداث بوتشا، لافته إلى أن بريطانيا كانت متورطة بشكل مباشر فيها.

وأوضحت المتحدث باسم الخارجية الروسية، أن روسيا تدرك جيدًا الدور النشط الذي تلعبه مؤسسات الفكر والرأي البريطانية ووكالات العلاقات العامة وكذلك أجهزة المخابرات البريطانية في حملات التضليل المستمرة التي يقوم بها نظام كييف.

ولفتت إلى أن موسكو تواصل مراقبة هذه الأنشطة، وقد أضافت رؤساء وكالات الدعاية الأكثر عدوانية في بريطانيا إلى قائمة العقوبات المضادة.

وفي أبريل 2022، نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم نظام كييف بقتل مدنيين في بوتشا بمنطقة كييف.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية انسحبت بالكامل من بوتشا بحلول 30 مارس، في حين أن ما يسمى الأدلة على الجرائم المرتكبة هناك لم تظهر إلا في أوائل أبريل، في اليوم الرابع بعد انسحاب روسيا من المدينة، عندما وصل ضباط الأمن الأوكراني إلى ضاحية كييف، وبدأت في نشر مزاعم ضد القوات الروسية والتي حظيت بعد ذلك بتغطية إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام الغربية في محاولة لتشويه سمعة روسيا.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ما حدث في بوتشا بأنه "هجوم وهمي".