وراء هجوم سيفاستوبول.. روسيا توجه صفعة قوية للولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا نفذت الهجوم على مدينة سيفاستوبول في 22 سبتمبر الماضي، بالتنسيق الوثيق مع أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية.

وأوضحت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "في 22 سبتمبر، تعرضت مدينة سيفاستوبول الروسية للهجوم مرة أخرى، وليس هناك أدنى شك في أن هذا الهجوم تم التخطيط له مسبقًا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية ومعدات الأقمار الصناعية التابعة لـ حلف شمال الأطلسي وطائرات التجسس، وتم تنفيذه بناءً على طلب وبالتنسيق الوثيق مع أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "الهدف الواضح لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها القوات الأوكرانية، هو صرف الانتباه عن المحاولات الفاشلة للجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد وترهيب الناس وإثارة الذعر في مجتمعنا"، لافتة إلى أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق.