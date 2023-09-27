روسيا: أوكرانيا هاجمت الأسطول البحري بالقرم بتنسيق مع واشنطن ولندن

أفاد نبأ عاجل قالت فيه وزراة الخارجية الروسيةإن أوكرانيا هاجمت الأسطول البحري بالقرم بـ"تنسيق وثيق" مع واشنطن ولندن.

كانت قد كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن ضربة بصواريخ عالية الدقة وجهها الجيش يوم 25 سبتمبر ضد مستودعات للأسلحة والذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة كيسيليوفكا بمقاطعة خيرسون.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت الوزارة، في بيان لها إن الضربة الصاروخية أسفرت عن انفجارات واندلاع النيران في 12 مستودع ذخيرة وتدميرها.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه المستودعات كانت تحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة والقذائف من مختلف العيارات.