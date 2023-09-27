بينهم رئيس الأركان ومدير المخابرات.. روسيا تضيف 23 بريطانيا إلى قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على بريطانيا شملت 23 عسكريًا وصحفيًا وعالما تم وضعهم على قائمة المحظورين "ستوب ليست".

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: إنه تم توسيع قائمة العقوبات الشخصية ضد بريطانيا بإضافة 23 عسكريًا وصحفيًا وعالما، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها لندن على موسكو.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية في باينها، أن محاولات الجانب البريطاني زيادة ضغط العقوبات على روسيا ستلقى حتما ردا حاسما.

ومن ضمن الأشخاص التي وضعتهم روسيا على قائمة المحظورين رئيس أركان الدفاع البريطانية الذي يشرف على تدريب مسلحي القوات الأوكرانية ومدير المخابرات البريطانية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلى، عن 22 عقوبة جديدة على مجموعة من الأفراد والشركات خارج روسيا لدعمها الحرب الروسية فى أوكرانيا، بالإضافة إلى 3 شركات روسية تستورد الإلكترونيات الحيوية للمعدات العسكرية الروسية المستخدمة فى ساحة المعركة.

وقال كليفرلى إن هذه العقوبات ستدمر أنظمة الدفاع الروسية من خلال منع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من الوصول إلى المعدات العسكرية الأجنبية.

وأضاف أن لندن ستفرض أيضا عقوبات على 3 شركات روسية تعمل في قطاع الإلكترونيات لدورها في شراء إلكترونيات غربية دقيقة فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليها، وهي تعتبر ضرورية لاستمرار الصراع الروسي في أوكرانيا.