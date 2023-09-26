كبش فداء.. أول تعليق من روسيا على استقالة رئيس البرلمان الكندي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رئيس البرلمان الكندي، أنتوني روتا، كان كبش فداء في فضيحة تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، من أجل إنقاذ رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”: "لقد جعلوا من روتا كبش فداء، وأبعدوا ترودو ورفاقه من تحت الهجوم… وبالنسبة للشعارات النازية "المجد لأوكرانيا"، التي رحب بها بـ زيلينسكي، لم يعتذر أحد عنها”.

وأضافت أن "نفس المستقبل المشين ينتظر كل شخص في جميع أنحاء العالم يدعم "إخوة الغابة"، و"جاليسيا"، وبانديرا وغيرهم من القمامة النازية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الكندي، أنتوني روتا، استقالته من منصبه وسط فضيحة تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا.

وقال روتا، في البرلمان: "بقلب حزين أبلغ البرلمان باستقالتي من منصب رئيس مجلس العموم".

وأوضح رئيس البرلمان الكندي، أنه سيترك منصبه رسميًا في 27 سبتمبر.

وأوضح روتا أنه يأسف لقرار دعوة النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا، والذي خدم في فرقة إس إس جاليسيا إلى البرلمان.

وقال إن "الاحتفال العلني النازية تسبب في الألم لمختلف الناس والمجتمعات، بما في ذلك الجاليات اليهودية في كندا وحول العالم، والأشخاص الذين نجوا من الجرائم النازية في بولندا ودول أخرى".