بعد فضيحة تكريم الجندي النازي.. استقالة رئيس البرلمان الكندي من منصبه

أعلن رئيس البرلمان الكندي، أنتوني روتا، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه وسط فضيحة تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا.

وقال روتا، في البرلمان: "بقلب حزين أبلغ البرلمان باستقالتي من منصب رئيس مجلس العموم".

وأوضح رئيس البرلمان الكندي، أنه سيترك منصبه رسميًا في 27 سبتمبر.

وأوضح روتا أنه يأسف لقرار دعوة النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا، والذي خدم في فرقة إس إس جاليسيا إلى البرلمان.

وقال إن "الاحتفال العلني النازية تسبب في الألم لمختلف الناس والمجتمعات، بما في ذلك الجاليات اليهودية في كندا وحول العالم، والأشخاص الذين نجوا من الجرائم النازية في بولندا ودول أخرى".

وأضاف روتا: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي".