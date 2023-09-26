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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا.. تأييد واسع من حكومة ترودو لاستقالة رئيس البرلمان على خلفية فضيحة

كندا
كندا

ذكرت قناة “سي بي سي” الكندية، نقلا عن مصادر، أن عدد من أعضاء مجلس الوزراء الكندي من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، يؤيدون استقالة رئيس مجلس العموم أنتوني روتا على خلفية تكريم رجل قوات الأمن الخاصة الأوكراني الذي نظمه في البرلمان.

وحسب قناة “سي بي سي”، فإن "عدد من وزراء حكومة الحزب الليبرالي يقولون إن أيام أنطوني روتا كرئيس لمجلس العموم أصبحت معدودة".

يشار إلى أن العديد من أعضاء الحكومة والبرلمان، تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، عن تأييدهم لاستقالة رئيس البرلمان، وأشاروا إلى أنهم لن يتمكنوا من دعمه في التصويت المحتمل على الاستقالة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن رئيس مجلس العموم، أنتوني روتا، يجب أن يستقيل من منصبه لتكريمه أحد رجال قوات الأمن الخاصة الأوكرانية في البرلمان.

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وقالت جولي: "ما حدث يوم الجمعة غير مقبول على الإطلاق… إنه وصمة عار على مجلس النواب وعلى الكنديين. أعتقد أن رئيسة المجلس يجب أن تستمع إلى أعضاء المجلس وتقدم استقالتها".

أعضاء مجلس الوزراء الكندي ترودو كندا

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