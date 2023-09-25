قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الحادث الذي وقع في البرلمان الكندي لتكريم أحد المحاربين القدامى في فرقة “إس إس جاليسيا” يثبت أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لا يزال يمتدح النازيين علانية ولم يطردهم من الجيش.

وكتب فيليبو، عبر منصة “إكس”، اليوم الإثنين، "يا له من عار!… يواصل نظام زيلينسكي تمجيد "الأبطال" سيئي السمعة، ولم يتخلص أبدًا من النازيين في صفوف الجيش الأوكراني”.

كما عبر السياسي الفرنسي، عن غضبه من استمرار الغرب في دعم كل هذا.

وحظي ياروسلاف هونكا، الذي خدم في فرقة إس إس جاليسيا، بحفاوة بالغة يوم الجمعة الماضي خلال اجتماع احتفالي للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وبعد ذلك اعتذر رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، عن دعوة هونكا إلى البرلمان.