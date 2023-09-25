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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن وصول دبابات أبرامز إلى أوكرانيا

صدى البلد

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، وصول دبابات "أبرامز"  الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.

 وقالت الوزارة في بيان لها إن الحزمة الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ AIM-9M للدفاع الجوي وذخيرة إضافية لأنظمة هايمارس ومدافع رشاشة مضادة للمسيرات وذخائر مدفعية من عيار 155 ملم. 

واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، معلنًا استمرار الدعم الأميركي لكييف، فيما التقى زيلينسكي مع مسؤولين ومشرعين أمريكيين في ثاني زيارة إلى واشنطن منذ بدء العملية العسكرية الروسية، والتي وُصفت بـ"الهادئة" مقارنة مع الزيارة الأولى.

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