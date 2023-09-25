سيدة أوكرانيا الأولى تعلن مفاجأة صادمة بشأن زيلينسكي

أدلت يلينا زيلينسكايا، زوجة الرئيس الأوكراني بتصريح غير متوقع يفيد بأن زيلينسكي قد لا يترشح في الانتخابات المحتملة في أوكرانيا عام 2024.



ووفقا لموقع "بيزنس انسيدر"، قالت زيلينسكايا: "سيعتمد الأمر على ما إذا كان مجتمعنا يحتاجه كرئيس. وإذا شعر المجتمع الأوكراني أنه لم يعد يريد رؤيته زعيما للبلاد، فمن المرجح أنه لن يترشح"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".



وفي مقابلة معها ، اعترفت زيلينسكايا للصحفيين الأمريكيين، خلال مقابلة معها، بأنها لم تدعم بشكل كامل ترشيح زوجها خلال مشاركته الأولى في الانتخابات الرئاسية.



وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه يحظر إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العرفية المعلنة في البلاد، إلا أن مثل هذا الاحتمال قائم إذا ما دعمته التغييرات التشريعية ذات الصلة من قبل البرلمان، وإذا ما خصص الغرب الأموال، وتمكن المراقبون من الوصول "إلى الخنادق".