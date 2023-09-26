عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من روسيا بعد تكريم البرلمان الكندي جنديا أوكرانيا نازيا

روسيا وكندا
روسيا وكندا

أعلنت السفارة روسيا لدي كندا، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى الشؤون العالمية الكندية، وكذلك إلى مكاتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا، بسبب ظهور جندي نازي أوكراني مخضرم في البرلمان الكندي.

وقال السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف: "أرسلت أمس مذكرة برسائل شخصية مرفقة إلى رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ورئيس مجلس العموم"، لافتا إلى أن السفارة لم تتلق أي رد حتى الآن.

وفي وقت سابق، نشرت وكالة أسوشيتد برس صورا تظهر أنه خلال خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الكندي يوم 22 سبتمبر، استقبل الجمهور قوميا أوكرانيا يبلغ من العمر 98 عامًا، خدم خلال الحرب العالمية الثانية في الفرقة الأوكرانية الأولى، المعروف أيضًا باسم قسم SS الجاليكية. 

وذكرت قناة “سي بي سي” الكندية، نقلا عن مصادر، أن عددا من أعضاء مجلس الوزراء الكندي من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، يؤيدون استقالة رئيس مجلس العموم أنتوني روتا على خلفية تكريم رجل قوات الأمن الخاصة الأوكراني الذي نظمه في البرلمان.

وحسب قناة “سي بي سي”، فإن "عددا من وزراء حكومة الحزب الليبرالي يقولون إن أيام أنطوني روتا كرئيس لمجلس العموم أصبحت معدودة".

الكرملين يعلق على تكريم نازي أوكراني داخل البرلمان الكندي

بعد تكريمه لجندي نازي.. رئيس البرلمان الكندي يعتذر عما فعله

روسيا كندا رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بشأن ارتكاب هذه المخالفة

موضوعات متعلقة

الكرملين يعلق على تكريم نازي أوكراني داخل البرلمان الكندي

بعد تكريمه لجندي نازي.. رئيس البرلمان الكندي يعتذر عما فعله

رسالة عاجلة من روسيا إلى كندا بعد تكريم البرلمان مواطن أوكراني نازي

ترشيحاتنا

بعد انسحاب الجزائر رسميا.. أمم إفريقيا 2025 بالمغرب و2027 تقترب من السنغال

الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الحوثي على الحدود السعودية اليمنية

تحت أنظار الرئيس.. السيسي يشهد مسيرة أوائل خريجي الجامعات المصرية

خطأ فادح من جنش ..الداخلية يتفوق على فيوتشر في الشوط الأول

براتب 7 آلاف جنيه.. وظائف خالية بتلك الوزارات

دعاء ليلة المولد النبوى يفتح الأبواب المغلقة ويفك كربك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب قرفة ساخن؟

بحلاقة شعر غريبة.. كيم كارداشيان تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

فيديو

لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ