إجراء عاجل من روسيا بعد تكريم البرلمان الكندي جنديا أوكرانيا نازيا

أعلنت السفارة روسيا لدي كندا، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى الشؤون العالمية الكندية، وكذلك إلى مكاتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا، بسبب ظهور جندي نازي أوكراني مخضرم في البرلمان الكندي.

وقال السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف: "أرسلت أمس مذكرة برسائل شخصية مرفقة إلى رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ورئيس مجلس العموم"، لافتا إلى أن السفارة لم تتلق أي رد حتى الآن.

وفي وقت سابق، نشرت وكالة أسوشيتد برس صورا تظهر أنه خلال خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الكندي يوم 22 سبتمبر، استقبل الجمهور قوميا أوكرانيا يبلغ من العمر 98 عامًا، خدم خلال الحرب العالمية الثانية في الفرقة الأوكرانية الأولى، المعروف أيضًا باسم قسم SS الجاليكية.

وذكرت قناة “سي بي سي” الكندية، نقلا عن مصادر، أن عددا من أعضاء مجلس الوزراء الكندي من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، يؤيدون استقالة رئيس مجلس العموم أنتوني روتا على خلفية تكريم رجل قوات الأمن الخاصة الأوكراني الذي نظمه في البرلمان.

وحسب قناة “سي بي سي”، فإن "عددا من وزراء حكومة الحزب الليبرالي يقولون إن أيام أنطوني روتا كرئيس لمجلس العموم أصبحت معدودة".