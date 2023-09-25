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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تكريمه لجندي نازي.. رئيس البرلمان الكندي يعتذر عما فعله

رئيس البرلمان الكندي
رئيس البرلمان الكندي

وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المسؤولية بدعوة أحد العسكريين القدامي الذين حاربوا مع الفرق النازية إلى البرلمان الكندي، إلى رئيس البرلمان أنتوني روتا.

 

وقال رئيس الوزراء الكندي، إن رئيس البرلمان الكندي اعتذر وتحمل الكسؤولية الكاملة عن دعوة ياروسلاف هونكا النازي إلى البرلمان.

 

وفي وقت سابق، اعتذر روتا عن دعوة مقاتل أوكراني خدم في الفرقة التطوعية إس إس جاليسيا النازية إلى البرلمان الكندي وتكريمه خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كندا.

وشارك ياروسلاف هونك في الحرب العالمية الثانية ضمن الفرقة التطوعية إس إس 14 جاليسيا والتي كانت معروفة بميولها النازية، وقاتل ضد الجيش الأحمر السوفيتي، وكانت تشتهر هذه الفرقة بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

 

وعلى الجانب الآخر، قال السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف، روسيا تعتزم تقديم مذكرة احتجاج إلى كندا على خلفية تكريم مواطن نازي أوكراني في البرلمان الكندي.

 

وأضاف السفير الروسي في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن موسكو تعتبر تكريم عنصر نازي أوكراني داخل البرلمان الكندي نتيجة لانتهاج سياسة الإفلات من العقاب.

 

وأكد ستيبانوف أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من خلال دعوته شخص نازي إلى البرلمان الكندي، خدم في فرقة إس إس "جاليسيا" النازية وأساء لتاريخ كندا والكنديين.

 

وأوضح: "هذا إساءة من نظام ترودو ضد تاريخ كندا والكنديين الذين ضحوا بحياتهم لتحرير العالم من النازية كجزء من التحالف المناهض لـ أدولف هتلر".

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