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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يدعو الهند للتعاون مع تحقيق كندا في مقتل انفصالي سيخي‎

أرشيفية
أرشيفية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة، الهند إلى التعاون مع كندا وضمان "المحاسبة" في قضية مقتل انفصالي من السيخ، بعدما اتّهمت أوتاوا نيودلهي بالضلوع في الجريمة.

وذكر بلينكن أن الولايات المتحدة على تواصل مع كل من الهند التي تقيم معها علاقات جيّدة، وكندا التي تعد حليفا مقربا لواشنطن، والتي طردت دبلوماسيا هنديا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال بلينكن في تصريح من نيويورك: "نريد أن نرى محاسبة. ومن الأهمية بمكان أن يأخذ التحقيق مجراه ويؤدي إلى تلك النتيجة". وتابع "نأمل بأن يتعاون أصدقاؤنا الهنود مع هذا التحقيق أيضا".

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وشدّد بلينكن من دون التعليق بشكل مباشر على فحوى الاتهامات، على أن الولايات المتحدة تتعاطى بـ"جدية كبيرة" مع "القمع العابر للحدود".

وقال "أعتقد أن من المهم على نطاق أوسع للنظام الدولي ألا يقدم أي بلد، قد تراوده فكرة الضلوع في مثل هذه الأعمال، عليها".

والإثنين تحدّث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن "شبهات موثوقة" تدفع للاعتقاد بأن عملاء هنودا يقفون وراء قتل المواطن الكندي هارديب سينج نيجار في يونيو قرب فانكوفر. ودعا ترودو الخميس الهند إلى التعاون مع التحقيق.

وقُتل نيجار الذي أعلنت الهند أنه إرهابي مطلوب، بإطلاق نار في إحدى ضواحي فانكوفر حيث يقطن عدد كبير من السيخ.

وكان نيجار منضويا في حركة تدافع عن تأسيس دولة مستقلة للسيخ في جزء من شمال الهند أو جزء من باكستان.

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