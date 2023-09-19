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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم مزاعم كندا | بريطانيا تعلن مواصلة المحادثات التجارية مع الهند

صدى البلد

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستواصل المحادثات التجارية مع الهند على الرغم من مزاعم أوتاوا بأن الحكومة الهندية متورطة في مقتل زعيم  للسيخ في كندا.

وأكد المتحدث مجدداً أن بريطانيا على اتصال بكندا بشأن "الادعاءات الخطيرة" لكنه قال إن ذلك لن يكون له تأثير على المحادثات التجارية مع الهند.

وقال المتحدث للصحفيين سيستمر العمل في المفاوضات التجارية كما كان من قبل. وستقوم السلطات الكندية الآن بعملها ولن نستبقها.

وأضاف أنه عندما تكون لدي البلاد مخاوف بشأن الدول التي يتم التفاوض معها على اتفاقيات تجارية، فسنثيرها مباشرة مع الحكومة المعنية.

وقال فيما يتعلق بالمفاوضات الحالية مع الهند، فهذه مفاوضات حول اتفاق تجاري، ونحن لا نتطلع إلى الخلط'. معهم قضايا أخرى.

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