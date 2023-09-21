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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تتخذ إجراء عقابيا جديدا ضد كندا

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، شرى أريندام باجشي، اليوم الخميس، إنه ابتداء من اليوم، ستعلق الهند خدمات التأشيرات للمواطنين الكنديين. 

وأضاف شرى أريندام باجشي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تلك الإجراءات جاءت عقب التهديدات الأمنية لموظفي القنصلية الهندية في كندا، حسبما ذكر “التلفزيون المركزي الصيني”.

ماذا يحدث؟

وطردت الهند دبلوماسيا كنديا كبيرا يوم الثلاثاء، منددة بالادعاءات التي وصفتها بال"سخيفة" بأن نيودلهي كان لها دور تلعبه في مصرع ناشط سيخي خارج نطاق القضاء في كندا، وفق ما ذكرت صحف دولية. 

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو أمام جلسة للبرلمان في أوتاوا يوم الاثنين، إن وكالات المخابرات الكندية تسعى بنشاط إلى إيجاد روابط موثوقة بين عملاء الحكومة الهندية ومصرع زعيم مجتمع السيخ الكندي هارديب سينج نيجار خارج مركز ثقافي للسيخ في كولومبيا البريطانية. 

وجاء مصرع نيجار، وهو مؤيد قوي لإقامة وطن مستقل للسيخ يُدعى خالستان، في 18 يونيو. ومن جهتها، علقت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن "مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تسعى إلى تحويل التركيز عن الإرهابيين والمتطرفين الخاليستانيين، الذين تم توفير المأوى لهم في كندا ومواصلة تهديد سيادة الهند ووحدة أراضيها" .

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