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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من روسيا إلى كندا بعد تكريم البرلمان مواطن أوكراني نازي

روسيا وكندا
روسيا وكندا

قال السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف، اليوم الإثنين روسيا تعتزم تقديم مذكرة احتجاج إلى كندا على خلفية تكريم مواطن نازي أوكراني في البرلمان الكندي.

 

وأضاف السفير الروسي في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن موسكو تعتبر تكريم عنصر نازي أوكراني داخل البرلمان الكندي نتيجة لانتهاج سياسة الإفلات من العقاب.

وأكد ستيبانوف أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من خلال دعوته شخص نازي إلى البرلمان الكندي، خدم في فرقة إس إس "جاليسيا" النازية وأساء لتاريخ كندا والكنديين.

وأوضح: "هذا إساءة من نظام ترودو ضد تاريخ كندا والكنديين الذين ضحوا بحياتهم لتحرير العالم من النازية كجزء من التحالف المناهض لـ أدولف هتلر".

ولم يتفاجأ السفير الروسي في أوتاوا، بأن السفيرة الألمانية لدى كندا، سابرينا سبارواسر، أشادت بالشخص النازي الذي كرمة البرلمان الكندي، مشيرا أن لديه الكثير من الأسئلة لسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وأضاف ستيبانوف، أن كل هذا ليس مفاجئا لأولئك الذين يعرفون تاريخ ما بعد الحرب الباردة، عندما تم إنشاء ملاذ آمن خصيصا في كندا للنازيين الهاربين وأتباع بانديرا.

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