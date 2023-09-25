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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يعلق على تكريم نازي أوكراني داخل البرلمان الكندي

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

علق الكرملين الروسي على أزمة البرلمان الكندي بعد أن دعا وكرم قومي أوكراني مسن تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه "أمر مشين" أن يمتدح رئيس مجلس العموم الكندي شخصًا خلال اجتماع برلماني خدم في وحدة نازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان رئيس البرلمان الكندي أنتوني روتا، اعتذر أمس الأحد، لمدحه وتكريمه المواطن الأوكراني ياروسلاف هونكا، البالغ من العمر 98 عامًا، أمام البرلمان الكندي.

وحظي هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة، يوم الجمعة الماضي، خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وعند اعتذار روتا، أشار إلى أنه اتخذ وحده القرار بدعوة هونكا إلى البرلمان، ولم يكن هناك أي شخص بما في ذلك الوفد الأوكراني على دراية بالأمر أو من سيتم تكريمه.

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