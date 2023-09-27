عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني يُعدد نتائج زيارة زيلينسكي لأمريكا وتأثيرها على قرار تمويل كييف

زيارة الرئيس الأوكراني
زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي للولايات المتحدة - AFP

قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيهور جوفكفا، إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة سيكون لها تأثير إيجابي على قرار تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا.
وأضاف إيهور ــ خلال مؤتمر صحفي في نيويورك - وفق ما نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية أمس الثلاثاء - إنه سيكون لزيارة الرئيس زيلينسكي تأثير إيجابي على التمويل المستقبلي لأوكرانيا.. لدينا بالفعل مثال إيجابي من العام الماضي، عندما قام رئيس أوكرانيا بزيارة مفاجئة، وبعد ذلك كان التصويت على (المساعدات) إيجابيا ويمكننا القول إن هذا العام، الذي لا يقل صعوبة بالنسبة لأوكرانيا والولايات المتحدة والعالم، سيكون إيجابيا".
وخلال زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، أتيحت الفرصة لرئيس أوكرانيا للتحدث شخصيا مع قيادة الكونجرس ورئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان من كلا الحزبين حول الأسلحة والمخصصات المالية المناسبة والدعم السياسي من الولايات المتحدة والضمانات الأمنية.
جدير بالذكر أن زيلينسكي زار الولايات المتحدة في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري ووقعت أوكرانيا والولايات المتحدة مذكرات تعاون في قطاع الدفاع والصناعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

تعليق صادم من رئيس الـvar بشأن خطأ حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب

ترشيحاتنا

العراق.. أنباء عن نشوب حريق في فندق ببغداد

بعد انسحابه من قائمة حسين لبيب|منصب مفاجئ لـ عبد الله جورج بالزمالك

مسئول أوكراني يُعدد نتائج زيارة زيلينسكي لأمريكا وتأثيرها على قرار تمويل كييف

حصيلة جديدة لضحايا حريق قاعة الأفراح بالعراق

وزير الشئون الدينية التونسي: الاحتفال بالمولد النبوي لايجب أن يكون سطحيًا فلكلوريًا

«الخارجية» تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الولادة.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

وهم بصري يخبرك الكثير عن شخصيتك وطريقة تفكيرك.. ماذا ترى؟

طريقة عمل شيبس حلزوني بالثوم والزعتر| بمذاق لا يقاوم

هل تعاني من حب الشباب في الرقبة؟.. طرق القضاء عليه

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ