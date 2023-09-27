موبايلات شاومي الجديدة بتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات

أعلنت شركة شاومي للتو عن هاتفي Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro، أحدث ما تقدمه في عالم التقنيات، وذلك بالتعاون مع شركة Leica، ولكن من الجانب البرمجي تحرض العلامة التجارية الصينية على التطوير، سوف يتلقى المشترين خمس سنوات من التحديثات.

XIAOMI 13T و13T PRO: كل ما تحتاج لمعرفته حول تحديثات البرامج

قرار شاومي الأحدث بخصوص سلسلة هواتف الـ 13 تي تعتبر تقدم كبير تحرزه فيما يخص تحديثات Android التي كانت تستمر ثلاث سنوات والتي قدمتها Xiaomi على هواتفها الرائدة في السنوات الأخيرة، كما أنهأ الآن أصبحت على قدم المساواة تقريبا مع سامسونج التي تقدم 4 سنوات من التحديثات مع هواتفها المتطورة منذ عام 2020.

Xiaomi

سيتم شحن هواتف Xiaomi 13T و13T Pro مع نظام تشغيل أندرويد 13 وMIUI 14، مع استعداد الهواتف الجديدة لاستقبال تحديثات نظم البرمجيات Android 14 و15 و16 و17. وسيتلقون أيضًا تحديثات أمنية لمدة خمس سنوات، حتى سبتمبر 2028.

يعد هذا التزامًا كبيرًا من شاومي تجاه عملائها، وهو علامة واضحة على أن الشركة جادة في تقديم الدعم طويل المدى لهواتفها الرائدة، كما أنها إشارة قوية أنها تأخذ بجدية عامل البرمجيات وحماية الأجهزة نت الفيروسات والبرامج الضارة وأنها ملتزمة بتزويد مستخدميها بتجربة مستخدم جيدة لأطول فترة ممكنة.

أحد أهم الجوانب التي تميز Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro عن منافسيهم هو التزامهم بدعم الجانب البرمجي (سوفت وير)، تأتي هذه الهواتف الذكية مزودة بـ MIUI 14، استنادًا إلى أحدث إصدار من Android 13. وتعهدت شاومي بتزويد هذه الأجهزة بأربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد مما يجعلها متوافقة مع أجهزة Samsung، وهي شركة مشهورة بنهجها الثابت في إطالة عمر البرامج.

وهذا يعني أنك إذا قررت الاستثمار في شراء هاتف Xiaomi 13T أو 13T Pro، فأنت لا تشتري هاتفًا ذكيًا لهذا اليوم فحسب، بل تؤمن أيضًا هاتف يعيش معك عدة سنوات، وهذه التحديثات المستمرة تساعد في الحفاظ أيضا على إطالة عمر جهازك بشكل كبير، مما يضمن بقاءه محدثًا وقادرًا على تشغيل أحدث التطبيقات والخدمات.