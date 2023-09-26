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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرات ثلاثية 50 ميجابكسل.. مواصفات شاومي 14 برو الكاملة

Xiaomi
Xiaomi

يعد جهاز  شاومي الرائد الجديد Xiaomi 14 Pro أحد أكثر الهواتف الذكية المنتظرة لهذا العام، لأنه يشاع أنه يتمتع بمواصفات مثيرة للإعجاب، بما في ذلك شاشة عالية الدقة وتصميم أنيق ومستشعر كاميرا أكبر.

 

فيما يتعلق بإمكانيات الكاميرا، شارك حساب Digital Chat Station مواصفات الكاميرا الخاصة بهاتف "شاومي  14 برو" وفقًا لأحدث تسريب سيأتي موبايل Xiaomi 14 Pro على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1/1.28 بوصة مع فتحة متغيرة تتراوح من f/1.4 إلى f/4.0.

Xiaomi 

 

الفتحة المتغيرة متاحة حاليًا فقط في هاتف شاومي الرائد طراز  شاومي  13 الترا، ومع ذلك، يبدو أن العلامة التجارية تجعله متاحًا حتى للإصدار Pro في السلسلة 14. ستسمح هذه الميزة لكاميرا الهاتف الذكي باستقبال الكثير من الضوء، حتى في حالات الإضاءة المنخفضة.

 

أما بالنسبة لأجهزة الكاميرا، فقد أشارت DCS إلى أن هاتف Xiaomi 14 Pro سيحتوي على إعداد ثلاثي للكاميرات في اللوحة الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بمستشعر Sony IMX9xx الضخم مقاس 1 بوصة. ومن المتوقع أن تكون إحدى الكاميرات الأخرى عبارة عن كاميرا telemacro.

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وكشف المسرب أيضا ن الهاتف سيحتوي على شاشة 2K بإطارات رفيعة للغاية ومادة جديدة تساعد على حماية عينيك من تأثير الضوء الأزرق.علاوة على ذلك من المتوقع أن يحتوي الجهاز على بطارية عالية الكثافة تبلغ 4860 مللي أمبير في الساعة.

 

سيتم تشغيل الموبايل من خلال معالج كوالكوم  من الجيل الثالث شريحة Snapdragon 8 Gen 3 القادمة، وسيكون له إطار من سبائك التيتانيوم ويقدم الدعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وسيتم كشف النقاب عنه رسميا في شهر نوفمبر المقبل.

كاميرات شاومي شاومي 14 شاومي 14 برو Xiaomi

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