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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق رسميا ريدمي نوت 13 pro plus بمجموعة من المزايا الرائدة

شاومي ريدمي نوت
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس

كشفت شركة  شاومي  Xiaomi الصينية النقاب عن الجيل التالي من سلسلة هواتفها Redmi Note وجهاز لوحي وسماعات TWS والكثير من المنتجات في حدث أقيم في الصين.

وتشتمل تشكيلة الهواتف الجديدة في عائلة  ريدمي  نوت Redmi Note 13 على التكوينات القياسية والبرو والبرو بلس التي تتصدر نطاق الكفاءة والقوة، وتصل العروض الثلاثة كخلفاء لسلسلة Redmi Note 12 موديل سنة 2022.

ويعد هاتف شاومي ريدمي نوت 13 Pro + الطراز المتطور في السلسلة الذي يأتي مع مجموعة واسعة من الترقيات بالمقارنة مع الطراز السابق عليه، كما أنه يحتوي على العديد من الميزات التي تقدم لأول مرة تقدم في سلسلة "نوت".

إليك في السطور التالية كافة مواصفات جهاز "شاومي  ريدمي نوت 13 برو بلس" الجديد الرائد في سلسلة "نوت" الخاصة بالعلامة التجارية الفرعية "ريدمي".

شاومي  ريدمي نوت 13 برو بلس

مواصفات شاومي  ريدمي نوت 13 برو بلس

يأتي هاتف شاومي ريدمي نوت نوت 13 برو بلس مع شاشة AMOLED منحنية الحواف قياس 6.67 بوصة مع فتحة على شكل ثقب في المنتصف مع دقة شاشة 1.5K و معدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1800 شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى أنه يدعم تقنية HDR10 وDolby Vision. يعد الهاتف الذكي مرة أخرى هو الأول في عائلة Note المجهز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

شاومي  ريدمي نوت 13 برو بلس

من حيث لغة التصميم، يتخلص هاتف Redmi Note 13 Pro+ من جزيرة الكاميرا الاعتيادية لصالح وجود المستشعرات الموضوعة بشكل تقليدي بلا جزيرة خاصة بها، ومع ذلك، تحتوي اللوحة الخلفية على نسيج من الجلد الصناعي بتصميم مزدوج اللون. كما أنه مقاوم للغبار والماء ويحمل تصنيف IP68.

من ناحية التصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز Redmi Note 13 Pro+ بمستشعر سامسونج Samsung ISOCELL HP3 مقاس 1/1.4 بوصة بدقة 200 ميجابكسل، بجانب  عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، معزز بخاصية التثبيت البصري OIS و EIS . ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

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تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف Redmi Note 13 Pro+ بمعالج "ميدياتك" مجموعة شرائح  Dimensity 7200 Ultra، التي تعمل جنيا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت رام ومساحة تخزين 512 جيجابايت روم. 

يحزم هاتف "شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس" بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات. من ناحية البرمجيات، فهو يعمل على واجهة مستخدم MIUI 14 المقدمة من "شاومي" المستندة في عملها على نظام تشغيل أندرويد Android 13 المثبت مسبقا. 

تشمل خيارات الاتصال وجود منفذ USB-C ومنفذ لسماعات الأذن مقاس 3.5 ملم وIR Blaster و5G وWiFi 6 وBluetooth 5.3 وNFC والمزيد.

سعر ريدمي نوت 13 برو+

يبدأ Redmi Note 13 Pro + بسعر 1999 يوان صيني (ما يعادل 273 دولارًا) مع تكوين 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم.

بينما تبلغ سعر التكوينات 12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت روم و16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت روم بسعر 2199 يوان صيني (300 دولار) و2299 يوان صيني (314 دولارًا) على التوالي. سيتم طرح الهاتف الذكي للبيع بدءًا من 26 سبتمبر الجاري.

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