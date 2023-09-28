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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أذهلت الأطباء.. امرأة تشفى بأعجوبة من عدوى مميتة

أذهلت الأطباء ..امرأة
أذهلت الأطباء ..امرأة تشفى بأعجوبة من عدوى قاتلة

أثار تقرير نشرته جريدة الديلي ميل الكثير من الجدل حيث أذهلت امرأة أسترالية الأطباء وذلك بشفائها بأعجوبة من عدوى، قاتله وذلك بعد قيامها باللعب مع قطتها ويُعتقد أن السيدة الأسترالية قد التقطت العدوى بالبكتيريا عن طريق البستنة دون ارتداء قفازات على يديها بعد اللعب مع قطتها، التي قامت بخدشها، مما أدى إلى إصابتها بجروح ثم تعرضها للأتربة.

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عدوى بكترية

 بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية فقد أصيبت تلك المرأة والتي تعد من سيدني، وتبلغ من العمر 48 عاما، بالتهاب حاد بالأمعاء والقولون الناخر وذلك بعد تعرضها للعدوى كلوستريديوم تشوفواي البكتيريا والتي نادرا ما تصيب البشر وعادة ما ترتبط بالساق السوداء المميتة في الأغنام والماشية.

على الجانب الآخر قد تتضمن بعض الأعراض المرضية التي تعد مرتبطة بعدوى بكتيريا المطثية الشوفوية التهاب الأنسجة وموت الأمعاء، مما يؤدي غالبًا إلى أعراض مثل انتفاخ البطن والبراز الدموي.

عدوى قاتله جروح مفتوحة انتفاخ البطن البراز الدموي

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