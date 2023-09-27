كيف يساهم التعليم في التغلب على المشكلة السكانية؟.. تفاصيل

أكد الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن أهم ما يميز الفترة السابقة هو الدعم السياسي المستمر وغير المسبوق، مشيرا إلى أن من يتحدث عن معاناة المواطن، هو رئيس الجمهورية.

وقال عاطف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، إن التعليم هو أحد الحلول المطروحة للتعامل مع المشكلة السكانية التي لا بد من ذكرها وربطها بالتنمية.

مبادرة دعم المبتكرين

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الدولة المصرية عملت على إنشاء 17 جامعة تكنولوجية و100 مدرسة مميزة جديدة، إلى جانب إقرار 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لمبادرة دعم المبتكرين.